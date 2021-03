Alarma entre els veïns en saltar de nit la sirena de la fàbrica de la Nestlé

Hi ha falses alarmes que creen un estat d'alerta i preocupació entre els ciutadans, bé perquè no saben què està passant o bé perquè no saben què han de fer en aquell moment quan senten una sirena, com va passar aquest dimecres pocs minuts després de la mitjanit a la ciutat Girona.



Tothom té en ment el so d'una sirena d'evacuació. Doncs això és el que els gironins van començar a sentir 10 minuts després que toquessin les dotze de la nit. Hi ha algun vídeo que ha circulat per les xarxes socials on algun ciutadà ha immortalitzat el so i és ben bé -deien alguns habitants de la ciutat- com els «d'evacuació», que molts recorden «de pel·lícules».



Aquesta sirena va sonar uns 15 minuts i això va generar incertesa entre la població. Una mostra són les trucades que van rebre el telèfon d'emergències 112 i la central de la Policia Municipal de Girona al telèfon 092. Se'n van produir un total de 27 -13 i 14 en cadascun des telèfons d'emergència. La primera trucada que va rebre el 112 va ser de les 12 i 10 minuts.

Les trucades alertaven del so d'una sirena que procedia de la zona oest del municipi. Però la van sentir veïns de barris tant del nord com del sud de la ciutat i per tant, a força distància de l'origen. El so procedia de la sirena de la fàbrica Nestlé.



Una factoria que està a Domeny i que compta amb unes grans instal·lacions. Una empresa que ha d'estar preparada per qualsevol emergència. Ahir però, el so de la sirena no va ser a causa d'un accident o emergència sinó que tot va acabar essent una falsa alarma.



Es va disparar la sirena arran d'un problema elèctric a la fàbrica, tal com va comunicar la mateixa alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, durant la matinada en un tuit on també tranquil·litzava els gironins. Deia el següent: «A la fàbrica Nestlé han tingut un problema elèctric i se'ls ha disparat l'alarma creant certa preocupació als veïns. Ja està solucionat. Bona nit!». Tot i això, molts veïns que estaven desperts a aquella hora van piular missatges a les xarxes. Un d'aquests és el del periodista i escriptor Carles Porta que feia el següent tuit: «Què és aquesta sirena/alarma q sona a Girona? @bomberscat, @mossos, @girona_cat. Hem d'evacuar la ciutat??».

Desplegament d'efectius

L'entrada de trucades als telèfons d'emergències va generar, com és normal, un desplegament de tots els serveis d'emergència. Els Bombers, per exemple, van rebre l'avís quan passaven 13 minuts de les dotze de la nit i es van activar amb una dotació. Mentre eren de camí cap a l'empresa, els Mossos els van informar que era una falsa alarma. Tot i això van anar fins a la zona a mirar que no hi hagués algun problema i ho van poder descartar.