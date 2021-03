Girona aprova els 9,9 milions d'inversió pactats amb Guanyem amb l'abstenció de PSC i Cs

El ple de Girona ha aprovat aquest dimarts al matí una inversió extraordinària de 9,9 milions d'euros gràcies a un acord entre les formacions del govern (JxCat i ERC) i Guanyem Girona. Per altra banda, PSC i Cs s'han abstingut en la votació. La regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas ha destacat que entre el llistat d'inversions hi ha "un equilibri entre nous projectes i mantenir allò que ja tenim". Planas assegura que amb el ple extraordinari d'aquest dimarts es comença a "deixar enrere" la sessió del gener, on es va tombar el pla d'inversions. Per la seva banda, Guanyem ha insistit que una part dels diners es destinaran a "un pla de xoc" per revertir els efectes de la pandèmia i que l'aproven per "responsabilitat".