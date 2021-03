Girona diu que el 7 estrelles no és competència seva tot i tenir llicència municipal

El 7 estrelles és un «espai de criança i d'acompanyament a famílies i infants» que funciona, des de fa cinc anys, al carrer Sant Agustí de Girona amb una llicència «d'atenció diürna d'infants» concedida en el seu moment per l'Ajuntament de la ciutat. Ara, però, el 7 estrelles es troba davant la clara possibilitat del tancament perquè, després d'una visita de dos inspectors del Departament d'Educació, les cinc membres de la cooperativa que gestiona l'espai van rebre una resolució de «cessament immediat de l'activitat» perquè des de la Generalitat consideren que són una llar d'infants. Una activitat per a la qual no tenen llicència ni, de fet, les membres de la cooperativa volen perquè consideren que «som una altra cosa, ni millor ni pitjor que les llars d'infants, però sí diferents».

7 estrelles, que ja va veure rebutjades les seves al·legacions posteriors a la inspecció d'Educació, té interposat un recurs de reposició perquè el seu cas es torni a estudiar, al qual el departament ha de respondre abans del dia 12 d'abril. Si no s'atén, l'espai haurà de tancar perquè «han manat el cessament immediat i forçat d'alguns d'aquests projectes deixant famílies i infants sense una opció alternativa» en un problema en què, de moment, l'Ajuntament de Girona. Ahir, el regidor d'Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran, no va voler valorar la decisió de «cessament immediat de l'activitat» decretada per la Generalitat al·legant que no era competència seva.

Amb tot, tal com van explicar les sòcies del 7 estrelles dimarts en aquest diari, ara fa cinc anys van obrir amb una llicència, concedida per l'Ajuntament de Girona, «d'atenció diürna d'infants» després de demostrar que complien totes les normatives d'accessibilitat, incendis, sortides d'emergència...

Una llicència que ara, si no hi ha canvis, no els continuarà servint perquè el «Departament d'Educació insisteix a equiparar la nostra activitat a la d'una llar d'infants o escola bressol en modalitat privada».

Comprovat que, de moment, l'Ajuntament s'absté del cas per deixar-ho en mans d'Educació, des de la cooperativa que gestiona el 7 estrelles demanen que el departament trobi una manera d'encaixar dins d'un marc legal i regulat el que «està sent una realitat social, estesa i creixent els darrers anys: el floriment de projectes d'atenció a la infància amb una configuració diferent d'aquella prevista actualment per les escoles bressol».