Girona promet renovar tot l'espai de vòlei platja de la Devesa

L'Ajuntament de Girona ha començat els tràmits per millorar les instal·lacions de vòlei platja que hi ha a la zona esportiva del parc de la Devesa. Fa unes setmanes, des del Club de voleibol AVAP de Girona es va denunciar -a través de Diari de Girona- que les instal·lacions municipals són «deficitàries» i es va lamentar que l'Ajuntament els ha estat prometent millores des de feia uns «cinc anys», en temes d'il·luminació, de sorra i del tancament perimetral de l'espai, sense després executar-ho.

El regidor d'Esports, Educació i Joventut de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, ha explicat que ja s'està redactant l'expedient per poder contractar una ?empresa que posi la llum necessària per poder practicar esport en aquesta zona quan se'n va el sol. La idea del regidor és sol?ventar aquesta petició al maig o «com a màxim durant el mes de juny».

Ara mateix, per sort, s'estan allargant les hores de sol, però hi ha mesos de l'any en què pràcticament no poden gaudir de les pistes perquè en sortir dels centres educatius ja és negra nit.

Tot llest a principis d'estiu

A continuació, segons ha explicat el representant municipal, es farà el corresponent pas per millorar la instal·lació amb canvis a la sorra i en el tancament que delimita la pista per evitar que les pilotes surtin disparades lluny quan algun jugador o jugadora executi una jugada amb molta força. Ara mateix hi ha algunes tanques de plàstic de color vermell que amb qualsevol cop o amb una mica de vent cauen per terra. I no tanquen tot el camp, sinó a trams. Una diferència notable respecte a instal·lacions del mateix recinte esportiu del parc de la Devesa properes, tancades perfectament i molt altes per evitar fugides de les pilotes.

Segons ha explicat el regidor republicà, es preveu que entre els mesos de juny i jde juliol s'hagin executat aquests dos altres compromisos i que, per tant, tot l'espai on es practica el vòlei platja «quedi renovat i millorat» a inicis de l'estiu. En algunes de les tasques, a més d'una empresa, també hi prendran part les brigades municipals.