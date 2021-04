Les entitats, satisfetes amb l'ajuda per compensar dos anys sense barraques

L'Ajuntament de Girona vol reactivar l'activitat associativa i, per fer-ho, obrirà aviat una convocatòria per ajudar les entitats, tal com va explicar en una reunió mantinguda la setmana passada amb el teixit associatiu de la ciutat i com ja va avançar a principis d'abril Diari de Girona.

La subvenció serà d'un màxim de 2.300 € per entitat. Per optar a l'ajuda, hauran de presentar un projecte -que pot ser de caràcter cultural, esportiu o social- que compleixi les bases de la convocatòria i que s'ha de dur a terme abans del 30 de novembre d'aquest 2021. «Són unes bases molt simples, perquè el màxim d'entitats puguin optar-hi», va dir ahir Narcís Reguero, president de l'Associació Juvenil Salsa Jove.

En general i en la línia de Reguero, la proposta de l'Ajuntament s'ha rebut bé entre les entitats. «Valorem l'esforç que es fa per ajudar-nos», va afegir Quim Mundet, secretari del Club d'Escacs Gerunda.

I és que aquesta pot ser una ajuda perquè les associacions gironines facin front a la falta d'ingressos, que obtenien sobretot a les barraques de Girona, i que fa dos anys que dura. El 2019, es van suspendre les barraques com a protesta per la sentència del procés i el 2020 es van tornar a anul·lar per l'arribada de la covid-19. Enguany, encara no se sap si es podran celebrar, però tot a punta que -si es fan- serà en un format diferent de l'habitual.

Des del Club d'Escacs ja han començat a treballar en el projecte. Mundet va explicar que com que l'any passat no van poder celebrar el 25è aniversari, tenen previst fer «un torneig a l'estiu amb activitats paral·leles». Reguero va dir que des de Salsa Jove es destinarà «el 40%» de la subvenció a «fomentar la cultura als barris de l'esquerra del Ter, amb una programació d'actes per a l'estiu-tardor», i va afegir que el 60% restant serà per a «beques per a activitats de lleure».