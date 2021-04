El restaurant Normal del sommelier Josep Roca comença a agafar forma

Les obres de reforma han començat al local on s'obrirà el nou restaurant «Normal», de Josep Roca, al cor del Barri Vell de Girona. Aquesta setmana s'ha començat a veure moviment dins el local, situat en una cantonada a la plaça de l'Oli. Ja s'hi estan fent treballs per renovar l'interior del nou establiment, en què encara es poden veure els elements identificadors del restaurant que hi havia hagut fins ara, el Llevataps, que havia tancat per les restriccions activades arran de la pandèmia. Ahir mateix també s'hi estaven descarregant caixes.

Fa prop de dos mesos, Diari de Girona va avançar l'obertura d'aquest nou local a la ciutat, de la mà d'un dels propietaris del distingit Celler de Can Roca. Aleshores, Josep Roca, el sommelier de la família, ja apuntava a aquest diari que la intenció era dur-hi a terme unes petites «reformes» per fer-se'l a la seva mida, perquè el local es trobava en bon estat. Tot s'encamina, doncs, cap a complir els terminis que s'apuntaven llavors, d'obrir el restaurant «Normal» en qüestió de dos o tres mesos.

Segons va explicar Roca, els plats que s'hi podran degustar seran els d'un restaurant «normal». Ja ho anunciaven també a les xarxes socials, on afirmaven que es tractaria d'«un restaurant normal a una cantonada normal d'una ciutat normal». El preu del menú podria rondar entre els 50 i els 70 euros.

Actualment, la família Roca té el famós restaurant de tres estrelles Michelín El Celler de Can Roca al barri de Taialà gestionat pels tres germans, com també el restaurant Mas Marroch de Vilablareix. Al centre, hi tenen la Casa Cacao, que combina l'activitat d'hotel, botiga, cafeteria i obrador de xocolata, a la plaça Catalunya. En aquest cas, és gestionat per Jordi Roca, juntament amb Damian Allsop i Anna Payet. Al costat del Casa Cacao, els germans Roca també s'han fet càrrec d'un altre local.