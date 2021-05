Ingressa a presó el lladre violent que va robar la bossa de mà a una dona a Girona

El jutge ha enviat a presó el lladre violent que dijous va robar la bossa de mà a una dona a Girona.

Durant la persecució, els Mossos d'Esquadra van utilitzar una bicicleta de la Girocleta per atrapar el lladre que van localitzar a les Hortes, tal com va avançar Diari de Girona.

El detingut pels agents de la comissaria de Girona és un home de 28 anys, de nacionalitat algeriana i resident a Girona, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Pels volts de les dues de la tarda del mateix dia, agents de la comissaria de Girona van rebre l'avís d'adreçar-se a Sant Narcís al carrer Mare de perquè una dona d'edat avançada gran havia patit una estrebada de la seva bossa de mà amb molta violència mentre es trobava a l'interior del seu vehicle.

Gràcies a la col·laboració ciutadana una testimoni va informar de la direcció de fugida i la descripció de l'autor.



Per la vora del riu i amb Girocleta



Una patrulla, que feia recerca pel carrer Progrés, es va fixar en un individu que concordava amb la descripció i caminava acceleradament mirant enrere. Quan l'home va veure els agents va començar a córrer fins al carrer Güell on l'esperava una altra patrulla de Mssos per interceptar-lo. En aquell moment, l'home va saltar un desnivell d'uns cinc metres per continuar la seva fugida per la vora del riu.

Durant el seguiment, un dels agents va demanar a un ciutadà la Girocleta per tal d'assolir la posició de l'home, que intentava sortir de la vora del riu sense aconseguir-ho.

Tot seguit, van localitzar el lladre a la zona de les Hortes de Santa Eugènia amagat entre uns matolls. Quan els mossos es van apropar l'home va agredir-los ocasionant ferides lleus als agents.

En l'escorcoll li van localitzar una targeta del banc i diners en efectiu que la víctima va reconèixer de la seva propietat.

Davant les evidències, els agents van detenir-lo com a presumpte autor del robatori amb violència i intimidació i atemptat contra els agents de l'autoritat.

El detingut, que té antecedents per fets similars, va passar el dia 29 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar presó provisional.