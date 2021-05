La cooperació entre Mossos d'Esquadra i la Policia anglesa de West Yorkshire ha permès recuperar i lliurar a les autoritats judicials espanyoles sis milions d'euros per rescabalar les víctimes d'una estafa piramidal comesa per un fals broker gironí.

La investigació, coordinada en el marc d'EUROPOL, ha determinat que el frau piramidal ascendiria a més de 15 milions d’euros i podria afectar més de 200 víctimes

El principal investigat, Ibán Juvanteny Gómez, està en situació de presó provisional des de l'any 2019 per ordre dels Jutjats de Girona que instrueixen la causa. De fet, com informava Diari de Girona fa pocs dies, si vol sortir de la presó ha de pagar una fiança de tres milions

La investigació es va iniciar al mes de març de 2019 quan els Mossos van rebre a Girona una denúncia per la desaparició suposadament voluntària del principal investigat. En pocs dies es van començar a rebre més denúncies de diferents persones que haurien estat víctimes d'una estafa piramidal comesa per un suposat broker de Girona que, des del Regne Unit, oferia i garantia rendibilitats elevades als seus inversors.

Fruit de les diferents gestions policials el mes d’abril de 2019 es va aconseguir detenir la persona investigada, la qual va passar a disposició dels jutjats de Girona que en van decretar el seu ingrés a la presó provisional.

Regne Unit: investigació

La investigació duta a terme per agents de la de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) adscrits a la Unitat Central d'Estafes i Mitjans de Pagament (UCEMP), va comptar des de l’inici amb la col·laboració de les autoritats policials del Regne Unit, coordinada per EUROPOL, ja que en els darrers anys el principal investigat hauria residit i gestionat les seves suposades inversions des d’aquest país. Fruit d’aquesta col·laboració, els Mossos van tenir coneixement que la Policia de West Yorkshire ja havia obert feia uns mesos una investigació de la mateixa persona per fets similars. Davant d’aquests fets tots dos cossos policials es van coordinar per a intercanviar-se la informació de la qual disposaven. El mes de juny de 2019 va tenir lloc una reunió entre les dues policies a la seu d'EUROPOL a la Haia, on van posar en comú les dues investigacions per planificar i coordinar les diligències i gestions per fer a continuació en el marc d’investigació.

En existir un procediment obert a Girona la DIC va assumir la direcció de la investigació, però amb una estreta i permanent col·laboració amb la policia anglesa, ja que existien diversos fons monetaris i béns intervinguts per les autoritats britàniques.

En el marc d’aquesta col·laboració policial les autoritats policials del Regne Unit van informar que la seva investigació inicial els hi havia permès conèixer que el principal investigat s'hauria gastat diversos milions de lliures en el joc d’atzar, apostes i casinos del país. Fruit d’aquesta informació, la Comissió del Joc del Regne Unit (la Gambling Commission) va començar a investigar diferents operadors i empreses d'apostes per si havien infringit les normes establertes al Regne Unit. Fet que podria permetre a les autoritats britàniques destinar els imports de les sancions, totalment o en part, per a rescabalar les víctimes. Després de més dos anys d'estreta col·laboració policial i una vegada la Gambling Commission va imposar finalment una sèrie de multes i sancions econòmiques per les diferents irregularitats comeses, a finals del mes d'abril la Policia de West Yorkshire va transferir a les autoritats judicials espanyoles més de sis milions d’euros. Els diners, si així ho determina el procés judicial, es faran servir per a rescabalar les víctimes del frau piramidal.