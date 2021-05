Fins a nou empreses i professionals de l’advocacia han presentat la seva candidatura al concurs de l’Ajuntament de Girona per contractar un servei extern de defensa jurídica. El contracte, previst per 2 anys, compta amb un pressupost màxim de 97.042,00 euros (IVA inclòs).

L’assessoria jurídica municipal justificava l’externalització del servei per l’«escassetat de personal de formació jurídica en el si de l’Ajuntament», segons apuntava en un informe. A això, hi sumaven el fet que s’han produït «diferents canvis en l’àmbit normatiu i de gestió en els últims anys» que provoquen que «l’alta càrrega de treball» s’hagi convertit en «quelcom habitual en el funcionament de l’assessoria jurídica». Un «elevat volum de feina» que no és excepcional, sinó que s’ha tornat quotidià.

Lots amb més candidats

El contracte està dividit en quatre lots segons l’ordre jurisdiccional on cal la defensa del consistori, i cadascun d’ells es pot assignar a empreses o professionals diferents. Els lots que han rebut més candidatures han estat el de la defensa lletrada en l’àmbit penal, amb un pressupost màxim de 18.150 euros, i el lot relatiu a la defensa en matèries civils, dotat amb un màxim de 7.260 euros. Cadascun d’aquests lots ha rebut 4 ofertes.

En canvi, el lot de defensa en l’àmbit contenciós-administratiu (la part que disposa d’un pressupost més elevat, amb el topall als 58.080 euros), i en l’àmbit social (13.552 euros), han estat menys sol·licitats. Han rebut dues ofertes, respectivament.

El contracte es va treure a licitació el 29 de març, i s’acompanyava de l’informe de l’assessoria jurídica municipal. Aquest òrgan es va crear l’any 2018 i és el que s’ocupa de la defensa jurídica de l’Ajuntament, i també qui atén les consultes de les diverses àrees municipals -qüestions que «engloben àrees de coneixement del dret multidisciplinars i totalment dispars» i «en un ordenament jurídic on en els últims anys hi ha hagut importants reformes legislatives». Així, consideraven «necessari» el contracte extern d’advocats per respondre a pics de treball a l’assessoria jurídica, o perquè assumeixi la defensa del consistori «quan ho requereixi una major especialització en àrees molt concretes del dret».