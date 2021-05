L’Ajuntament de Girona ha iniciat els tràmits per comprar 16 vehicles per a la Policia Municipal de la ciutat. El consistori ha tret a licitació l’adquisició de turismes, motocicletes, furgons i un vehicle tipus «pick up» per renovar part de la flota del cos policial. Un contracte que compta amb un pressupost de 307.253,98 euros (IVA inclòs).

«El servei de Policia Municipal disposa d’un parc mòbil antic i insuficient per satisfer les necessitats presents i futures», s’afirma a un informe on es justifica la necessitat d’adquirir els vehicles. Aquest document que acompanya la licitació precisa que «els vehicles policials disponibles actualment tenen una antiguitat mitjana superior als 10 anys i no estan adaptats a l’estalvi energètic idoni». Per això, es considera «necessari i inajornable renovar alguns dels vehicles».

Tot i que, a llarg termini, «s’aposta per la contractació del subministrament de vehicles elèctrics» i «de baixes emissions», a curt termini la compra s’estableix com necessària «per tenir un parc mòbil adequat a les necessitats», i que tingui les «millores tecnològiques» perquè els agents puguin tenir «autonomia de gestió».

En l’informe també s’afirma que aquesta inversió en vehicles nous «permetrà millorar el parc mòbil» tant en termes mediambientals com d’eficiència energètica, mentre, a la vegada, també es redueix la contaminació acústica.

Els 16 vehicles

En concret, es licita un contracte pel subministrament de tres turismes de paisà, deu motocicletes, dos furgons i un vehicle tipus «pick up». La majoria hauran de ser adequats i condicionats per a l’ús policial corresponent.