El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), la Universitat de Girona i l’arquitecta Itziar González participaran en quatre conferències emmarcades dins del projecte Per un nou Vell. Es tracta d’un procés participatiu que s’està fent al Barri Vell de Girona per decidir l’ús dels equipaments municipals, del qual González és responsable. Les dues primeres sessions, celebrades el 27 de maig i el 3 de juny, han servit per presentar el projecte i debatre com s’ha de rescatar el patrimoni comú del Barri Vell de Girona. El dia 10 de juny es farà la tercera jornada sota el títol «Un Barri Vell per viure-hi» i el dia 17 es tancarà el cicle amb la sessió «Viure entre jardins». Totes dues es podran seguir a través del canal de YouTube de la Demarcació de Girona del COAC, on quedaran penjades.