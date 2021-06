A Celrà, dins d’una de les naus de l’antiga fàbrica Pagans, s’hi amaga la llibreria Connexió Papyrus. Es tracta d’un projecte iniciat fa dotze anys per tres bibliotecaris -Montse Vila, Esther Travé i Jordi Artigas- amb l’objectiu de donar una segona oportunitat a exemplars en desús. «Vèiem que la gent ens portava molts llibres a la biblioteca, però que no podíem absorbir el patrimoni i es perdria», explica Artigas. Per això, van decidir començar el projecte. «La idea de recollir els llibres és trobar punts de redistribució», diu Stéphanie Grenier, també bibliotecària i integrant de Papyrus.

Ara, la llibreria recull donacions que després es venen per un preu simbòlic de 2 euros. Els llibres infantils i juvenils s’entreguen per 0,50 euros. «Vam posar-hi preu perquè la gent valori els que s’emporta», explica el bibliotecari.

En paral·lel, Papyrus actua també com a biblioteca in situ perquè, a part d’adquirir exemplars, s’hi pot anar a passar l’estona i llegir-los sense emportar-se’ls. L’espai, on està instal·lat des del 2014, té plantes i racons amb butaques per asseure’s i submergir-se en la lectura.

Tot aquest material amb què s’ha omplert l’interior de la fàbrica prové també de donacions. Com les lleixes, que estaven a l’antiga biblioteca de la Casa de Cultura de Girona.

Ara es vol redistribuir l’espai «perquè passin coses» i tenir un lloc ampli on fer presentacions de llibres o xerrades. De fet, fa poc han incorporat un moble construït de cartó i amb rodes que permet més versatilitat perquè es pot apartar.

Llibres amb causa social

«Un dels encants del projecte és que no té costos», diu Artigas. I per això, poden destinar tots els ingressos a causes socials. Entre el 2012 i el 2015 van estar col·laborant amb el banc d’aliments de Celrà i el 2016 i 2017 van participar en el muntatge de biblioteques a camps de refugiats a Grècia. A més, ofereixen cursos i tallers gratuïts. I durant l’any i distribuït en set sessions, tenen en marxa un seminari d’organització de biblioteques escolars on participen mestres d’escoles de la llera del Ter. També ofereixen tallers d’escriptura creativa i formen clubs de lectura en diferents idiomes.

El projecte el conformen en l’actualitat quinze persones, que col·laboren i mantenen la llibreria oberta dues tardes cada setmana: dimecres de 17 a 20 h i dissabtes, de 16 a 19 h. Cada dos mesos, aquest col·lectiu es reuneix en assemblea per debatre i escollir els pròxims projectes. Un dels més recents en què han treballat és l’obertura de Guimerà 76, una llibreria per a nens i nenes a Salt plena de donacions que es poden adquirir per 20 o 50 cèntims.

Per fer aquesta tasca, Papyrus disposa de tres convenis. Un amb l’Ajuntament de Celrà, que els cedeix l’espai. L’altre amb l’Ajuntament de Girona, que posa -un cop al mes- les parades de Rius de Llibres en punts estratègics de la ciutat. I un últim amb la Central de Biblioteques de Girona, per recollir llibres de donacions. «Les que volen esdevenen punts d’acollida de llibres que la gent treu de casa», diuen. També poden derivar-los a Celrà perquè la fàbrica els obri les portes. A més, al poble tenen connexió amb establiments que fan de punts de distribució. I, a vegades, també n’alliberen al carrer amb una petita explicació del projecte perquè la gent que se’ls troba pugui recollir-los i adoptar-los.

Cent mil llibres salvats

Al llarg d’aquests anys, Papyrus ha pogut redistribuir més de 100.000 llibres. Tot i això, reconeixen que els n’arriben molts més dels que surten. «Cada mes augmentem dos o tres mil llibres el fons», explica Artigas. «Una de les feines més importants és aconseguir l’equilibri i trobar-los un lloc on tinguin sentit». No es queden ni enciclopèdies ni llibres de text. «Al principi ho volíem recollir tot, però ara seleccionem el que creiem que podrà tenir una segona oportunitat».

el cicle dels llibres. 1 Des que es va iniciar el projecte fa dotze anys, s’han reubicat més de cent mil exemplars. F

2 El preu simbòlic que paguen els usuaris pels llibres es destina a causes socials. F

3 Tot el material amb què s’ha omplert l’interior prové també de donacions. F