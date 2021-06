Les festes dels barris gironins es van recuperant a poc a poc, en un format adaptat a la covid-19, després d’un any sense poder-se celebrar. Justament per poder pal·liar l’impacte que ha tingut la pandèmia en les Associacions de Veïns de la ciutat, l’Ajuntament de Girona ha modificat les bases de les subvencions que es concedeixen a les Associacions de Veïns (AV) amb motiu d’aquestes celebracions, fent-les més flexibles.

Fins ara, aquests ajuts s’havien de destinar a les festes de barri i a les celebracions de Carnestoltes. En canvi, per aquest 2021 cada AV podrà presentar fins a dues activitats populars de qualsevol tipus. A més de les tradicionals festes de barri i carnestoltes, es podran proposar activitats de petit format, com espectacles de monòlegs i màgia, rues de carrer mantenint les distàncies, i els correfocs i espectacles piromusicals visualitzats des dels balcons o en espais habilitats. Això sí, caldrà adaptar les activitats a les restriccions del Procicat vigents en cada moment.

Ho van anunciar ahir el vicealcalde de Girona i regidor de Cultura, Quim Ayats, i la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori, M. Àngels Cedacers. Cedacers va apuntar que, des de l’àrea de ciutadania, portaven mesos treballant per «avançar-nos i estar preparats» per possibilitar les festes majors si es donaven les circumstàncies - com, per ara, és el cas. Ayats va afegir que, amb aquesta eina, volen «estar al costat del conjunt de barris» a través d’aquestes activitats culturals descentralitzades, que, a més, situen la cultura com un «element de cohesió».

Les bases de les subvencions ja estan aprovades i es preveu que les entitats veïnals puguin presentar els projectes a partir del mes de juliol. La partida total, a repartir entre totes les propostes de barris i sectors, supera els 26.000 euros. A més, la subvenció té caràcter retroactiu; és a dir, que les AVs poden demanar-les per activitats que ja hagin dut a terme. De fet, alguns barris, com el de Sant Narcís o el de les Pedreres, ja hauran celebrat les seves festes aleshores.

Esperança i il·lusió dels barris

Aquestes novetats en les subvencions van ser presentades per la regidora de Ciutadania a la majoria d’entitats veïnals de la ciutat en una reunió feta la setmana passada, on també van obrir-se a possibles suggeriments. Cedacers va explicar que les associacions s’ho van agafar «amb una gran esperança de poder-se retrobar», i una«sensació d’il·lusió i passió per part de tots els organitzadors».

D’altra banda, Cedacers va explicar que, per mitjà de la subvenció també es vol «promocionar la cultura popular» per tal que ajudi a la contractació de professionals del sector.