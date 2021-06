Avui ha començat a la finca de Can Vilallonga de Cassà de la Selva, gestionada pel Consorci de les Gavarres, el curs de pelador de suro que organitza l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners amb la col•laboració de l'Institut Català del Suro i el Consorci Forestal de Catalunya. El curs té com a objectiu facilitar el coneixement i donar les nocions bàsiques teòriques i pràctiques sobre l’extracció del suro, així com es presenta una màquina que facilita l’activitat.

Amb una introducció al món de la subericultura i el sector surer a Catalunya o l’organització de la temporada de lleva, el curs està adreçat a aquelles persones que vulguin iniciar-se en l’extracció del suro o bé millorar la pràctica dels qui ja en saben.

El curs s’allargarà fins aquest dimecres, 23 de juny.