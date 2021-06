Thu Hien (Vietnam, 1990) és l’única funambulista que participa en el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or. Hien forma part de l’espectacle blau i actuarà tant avui com dissabte, a més de dilluns si es classifica per a la gran final.

El seu número, que es fa tot sobre un cable d’acer oscil·lant, consisteix a fer tota mena d’exercicis d’equilibri. Hien s’hi aguanta amb el cap, s’hi enfila amb una escala lliure o aguanta una espasa amb l’extrem d’un punyal que té a la boca.

Uns equilibris impossibles i molt perillosos que fan que, quan és damunt l’escenari, no pugui perdre «la concentració» en cap moment. «Estic molt focalitzada en l’exercici perquè tinc por de fer alguna cosa malament i fer-me malt», confessa la funambulista.

Diu que, per aquest motiu, quan està actuant no ho gaudeix. «És difícil gaudir-ho quan estàs fent l’exercici. L’actuació és perquè gaudeixi el públic i nosaltres ho fem amb l’aplaudiment final».

L’inici sobre el cable d’acer

Thu Hien va començar a dedicar-se al funambulisme el 2007. L’impuls per aquesta carrera artística li van donar els seus pares: «Volien que em dediqués al circ perquè el meu pare és un gran fan d’aquest món. I a poc a poc em va anar agradant».

Hien explica que tot va començar amb un vídeo d’ella aguantant-se sobre una corda. «El meu pare el va enviar a l’escola de circ de Ho Chi Minh, que feien un càsting per recaptar artistes, i em van seleccionar».

A partir d’aquell moment, va estar cinc anys formant-se a l’escola de la capital, lluny de la seva població natal, a la part rural del país. D’aquests cinc anys, tres els va dedicar a especialitzar-se en funambulisme.

«És dur, però sento passió pel circ». I aquesta passió és la que l’impulsa a seguir practicant i a actuar una vegada rere l’altra davant del públic que omple els circs.

Thu Hien entrena unes dues hores diàries. Reconeix que també depèn de com se senti i si té alguna ferida que li dificulta fer el número bé. Ara, que acaba de fer els 31 anys, diu que s’està «fent gran» per treballar al circ i que ja li «comença a fer més mal tot».

Actualment, Thu Hien resideix a Hongria després de casar-se amb l’hongarès Krisztián Richter, també artista de circ. Richter l’assisteix al festival de Girona amb tots els elements que l’artista requereix en cada moment de l’espectacle.

Aquesta és la primera vegada que la vietnamita participa en el Festival Internacional del Circ l’Elefant d’Or, però és la segona que actuarà a Girona perquè ja hi havia estat formant part del repertori del Gran Circ de Nadal de la ciutat. Moment en què, a més, va ser la imatge del cartell de l’edició.

Això va ser el 2019, pocs mesos abans de l’inici de la pandèmia que va aturar per complet l’activitat cultural i va deixar el món del circ en pausa. De fet, per les restriccions de la covid, l’artista fa sis mesos que no es posa davant del públic en un escenari. «Estar tant temps aturats ha significat una pèrdua. És la primera actuació que faré aquest any», confessa.

Amb tot, Hien diu que l’únic que espera és que «surti tot bé» i poder «rebre l’aplaudiment del públic al final de l’espectacle», per saber que ho han gaudit.