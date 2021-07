Girona finalment no aprovarà els pressupostos d’enguany i continuarà amb els prorrogats de 2020 per al que queda de l’exercici d’enguany, després de no arribar a cap acord. La negociació per uns comptes nous per a aquest 2021 s’ha dut a terme sobretot amb el grup del PSC, després que Guanyem anunciés que no hi donaria suport, i que no es tingués retorn de Ciutadans.

En les converses del govern de JxCat i ERC amb el PSC, es van marcar el límit del 30 de juny per assolir un acord que finalment no ha arribat. «Hem trobat molts punts en comú amb el PSC, però també ens separen diferències que ens han impedit segellar aquest pacte», exposa la tinent d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas.

Per això, «seguirem les converses i no desaprofitarem la feina que s’ha fet», apunta la tinent d’alcaldia. Això sí, des del govern ja posen la mirada a trobar un acord pels comptes de 2022, pels quals també obren la porta a la resta de formacions a parlar-ne de nou.

Pel que queda d’any, Planas defensa que «tenim un bon pressupost» encara que estigui prorrogat, i que, juntament amb les inversions que han anat desencallant amb les diverses formacions, garanteixen «la capacitat de tirar endavant nous projectes» i que «no es veuran afectats en cap moment els serveis públics».

Restaran algunes inversions pendents d’aprovar enguany, com la comissaria de Santa Eugènia o alguns temes d’esport, per les quals explica que es buscaran suports.

El pressupost de l’Ajuntament de Girona per aquest 2021 era de gairebé 117 milions; concretament, de 116.913.930 €. Aquesta xifra se situava uns 200.000 € per sota dels ingressos de l’exercici anterior.

La reducció d’ingressos s’atribueix al descens d’usuaris del transport públic, a la suspensió de la recaptació per les terrasses o a la bonificació d’escombraries, entre d’altres.

A més, l’equip de govern calculava -a l’inici de la negociació ara fa un mes- que els efectes econòmics derivats de la pandèmia de la covid-19 deixaran unes despeses extres d’1.400.000 d’euros.

Amb tot, l’Ajuntament utilitzarà aquest 2021 l’1.600.000 d’euros de romanent de què disposa, que serviran per poder cobrir aquestes dues xifres que manquen -els ingressos de menys i les despeses de més-. Així, el consistori disposarà en aquests pressupostos prorrogats de la mateixa xifra que el 2020.

Planas insisteix en què «cap servei públic es veurà afectat» pel fet de no haver aprovat els pressupostos municipals i que se seguiran cobrint les «necessitats dels gironins». La tinenta d’alcaldia d’Hisenda també assegura que el plenari ja ha aprovat diverses inversions al llarg dels últims mesos que permetran a l’Ajuntament «ser el motor de la recuperació» a la ciutat.