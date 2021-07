Es presenten divuit ofertes per enderrocar algunes de les naus de l’antiga fàbrica Simon, al carrer de Barcelona. En concret, es tracta de les dues construccions que hi ha als números 142 i 144 d’aquesta via, un espai on està previst ubicar el nou institut Ermessenda de Girona. El pressupost del projecte és de 388.068,19 euros (IVA inclòs).

L’enderrocament és una de les actuacions necessàries per a la construcció del centre educatiu, ja que per tirar endavant el projecte de rehabilitació de l’edifici el Departament d’Educació ha de poder disposar exclusivament de les edificacions útils d’aquest espai.

En aquest sentit, és imprescindible tirar a terra la part interior de l’edifici, on se situaria el pati de l’institut, perquè quedi lliure de qualsevol edificació existent.

Actualment, el projecte pel nou institut es troba en mans d’Educació, que l’ha de redactar. El ple del consistori del mes de maig també va aprovar el Pla Especial necessari que li assigna l’ús educatiu al terreny i estableix les condicions per a la construcció del nou centre.