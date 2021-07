Guanyem Girona va reclamar al ple de dilluns passat una aposta per l’educació de zero a tres anys a la ciutat. El regidor Pere Albertí va enumerar una sèrie de «projectes encallats» i va recordar que la darrera escola bressol municipal, la Devesa, es va inaugurar fa nou anys. A més, Albertí també va retreure que en una dècada de governs de CiU i JxCat no se n’ha encarregat cap de nova.

Des de Guanyem van ressaltar que, aquest curs, el 23% de les preinscripcions a les llars d’infants municipals estan en llista d’espera, la qual cosa, «evidencia que les places públiques són insuficients per satisfer la demanda». «La ciutat continua acumulant reptes educatius davant la passivitat del Departament d’Educació i del govern gironí», concloïa Albertí.

D’altra banda, també va destacar la introducció de dues places d’educadores per a les escoles bressol públiques en l’acord de pressupostos entre Guanyem i JxCat de 2020.