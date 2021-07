L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va fer autocrítica durant el ple de dilluns i va admetre que, segurament, l’equip de govern «no s’ha esforçat prou» per trobar consensos que permetessin aprovar els pressupostos de Girona per l’any 2021.

Tanmateix, Madrenas també va reclamar als grups de l’oposició, i en especial, a Guanyem, a qui va titllar de «cínics», que reflexionin perquè la «responsabilitat» és compartida. El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, va compartir ahir un vídeo en què es defensava de les acusacions de Madrenas i criticava durament la seva gestió econòmica de la ciutat.

La decisió de JxCat i ERC de no portar el pressupost al ple, davant la manca de suports, i passar l’any amb els comptes prorrogats va centrar dilluns bona part de l’apartat de precs i preguntes. «En una situació tan greu és igual d’important que el govern intenti arribar a consensos com que l’oposició actuï de manera constructiva», va afirmar Madrenas. L’alcaldessa també va deixar clar que tenir el pressupost prorrogat, una situació que en un exercici ordinari hauria afectat «entre el 20 i el 30% de les partides», enguany no comprometrà el dia a dia de la ciutat.

«Per primera vegada a la història des de 1978, Girona no aprovarà un pressupost», subratllava Salellas durant la seva intervenció. Després de recordar que al llarg d’aquestes dècades Girona ha tingut governs de tots colors, el portaveu de Guanyem li va demanar a l’alcaldessa una reflexió sobre la pròrroga dels pressupostos.

Madrenas no es va poder estar de titllar el grup municipal Guanyem de «cínics» i acusar-los de practicar una política de desgast cap a l’equip de govern. «S’han passat mesos marejant la perdiu perquè presentéssim els pressupostos i ara a sobre ens retreuen que no s’aprovi quan no el van ni voler negociar», es va defensar l’alcaldessa.

En el vídeo difós ahir a les xarxes socials, Salellas es va queixar que Madrenas no acceptés la seva petició de torn de paraula després d’acusar-los de «cínics». «És greu, demostra una actitud autoritària», afirmava. En el mateix vídeo, negava que la manca de nous pressupostos vingués provocada per Guanyem i assenyalava la «gestió erràtica del govern». Segons Salellas, les negociacions van començar el 15 de maig i el govern va portar-hi una proposta idèntica a la del 2020 quan la pandèmia encara no havia esclatat. «No hi havia gairebé res a negociar», denunciava Salellas, argumentant que la proposta ja tenia compromeses el 90% de les partides. Finalment, va instar Madrenas a no escudar-se en la pandèmia «per justificar la seva gestió negligent i deficitària».