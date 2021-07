Els veïns de Santa Eugènia celebren avui a les 19 h del vespre una assemblea a la «plaça del Barco» per buscar solucions consensuades a les problemàtiques de soroll i convivència a les quals fa temps que s’enfronten.

La nova direcció de l’Associació de Veïns del barri ha convocat aquesta trobada per poder presentar una sèrie de propostes fermes a l’Ajuntament. «Fa molts anys que no es fa cap assemblea d’aquestes característiques i ha despertat força expectativa», explica el president de l’AV Santa Eugènia, Reinald Roca. L’acte serà obert a tots els veïns i veïnes que vulguin aportar el seu granet de sorra. I afegeix: «L’assemblea és la millor eina per prendre decisions i implicar tot el sector del barri que es troba amb aquesta problemàtica. Ens dona més capacitat d’interlocució».

Els veïns comenten que es tracta d’una problemàtica força antiga. «Amb el confinament s’havia atenuat, però ara s’ha tornat a reactivar», explica Roca. «Cal una solució de fons, que podria ser arquitectònica o urbanística», avança.

La instal·lació del nou vaixell a la plaça va ser un altre tema que va provocar disparitat d’opinions fa uns quants mesos. Alguns veïns creien que s’allunyava massa de l’emblemàtica construcció que hi havia hagut anys enrere i que «hauria de ser més gran».

Precisament, el regidor de barri, Martí Terés, en justificava la tria, argumentant que la nova estructura havia d’evitar «zones amagades i insegures» com les que tenia l’anterior vaixell, «on s’hi produien comportaments incívics». El nou parc és «totalment obert i a la vista» per evitar les actituds que generen problemes de soroll i convivència a la zona.