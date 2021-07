L’empresa gironina de transports EIXBUS i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya han ampliat a partir de dilluns 12 de juliol, la freqüència diària de l’Eix Bus. Presta el servei de transport públic de viatgers entre Girona i Lleida des de fa 25 anys i que també s’atura a l’aeroport Girona-Costa Brava, Vic, Manresa, Cervera, Tàrrega i Mollerussa.

La línia està enfocada a la mobilitat laboral i també dels estudiants de les universitats de Girona, Vic i Manresa. La millora de la connexió entre Girona, Manresa i Lleida es tradueix en un increment d’expedicions (en concret, en un 37%) en ambdós sentits: de dilluns a divendres feiners, n’hi haurà dues més entre Girona i Lleida i sis més entre Girona i Manresa; i diumenges i festius, una més entre Girona i Manresa.

«Aquesta millora en els horaris està pensada tant per la mobilitat laboral com per estudiants», ha explicat el representant d’EIXBUS, Àlex Gilabert, que afegeix que també contribuirà a «ampliar les comunicacions amb les terres de Ponent des de Girona i la Catalunya Central». «Després d’un any 2020 molt marcat per la pandèmia, on els viatgers de l’EIXBUS van disminuir un -48% i el personal va estar en ERTO, des del setembre passat portem una evolució positiva de recuperació dels clients habituals de l’EIXBUS, havent-se assolit al mes de maig d’aquest 2021 uns nivells del 73% de demanda comparant amb època pre-covid», ha dit Gilabert, qui afegeix que «amb l’ajuda de la Generalitat, som optimistes. Es mantenen els serveis que ja existien i s’incrementa en un 37% l’oferta de transport públic de l’EIXBUS».