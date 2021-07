Es desencalla el projecte per construir el futur Centre d'Acollida d'Animals del Gironès en un terreny municipal de Girona, proper al Cementiri Nou. Un acord entre l’equip de govern i Guanyem Girona permetrà que el projecte del Consell Comarcal del Gironès pugui tirar endavant. Es preveu, doncs, que s'hi doni llum verda en el proper ple d’agost, que està programat per dimarts vinent.

La condició que ha posat la formació municipalista per donar suport a la ubicació del centre d’animals és que, al futur equipament, s’hi executin programes de promoció econòmica i d’inclusió social vinculats amb l’activitat del centre. Per exemple, teràpies amb animals, projectes d’inserció laboral, formacions o programes de voluntariat, han proposat des de Guanyem.

«És important que els nous serveis i equipaments públics tinguin una mirada social. Pensem també que un centre d’acollida d’animals és una oportunitat per fer programes que millorin la vida de col·lectius molt diversos donant sentit a la nova ubicació i per això creiem que les nostres propostes milloren considerablement el futur centre», ha explicat la regidora de Guanyem, Laia Pèlach.

Una necessitat del territori

Fa anys que el Consell Comarcal del Gironès vol impulsar un Centre d’Acollida d’Animals. Es tracta d'una necessitat al territori, ja que, actualment, els municipis de la comarca han de fer ús del centre d'animals de Figueres quan es trobaven amb animals abandonats o perduts; un centre que està ple i es troba lluny.

Un dels principals obstacles que es trobava l’ens comarcal per poder construir aquest equipament era trobar un terreny òptim. Com va avançar aquest diari al març, l’Ajuntament gironí havia ofert una parcel·la que reunia els requisits per poder acollir el centre d’animals - ben connectada, lluny de zones habitades i amb superfície suficient, entre altres. En aquest cas, els altres municipis hi podrien accedir per la variant sense haver d’entrar a Girona.

De fet, el govern gironí es va mostrar interessat a acollir el centre comarcal al municipi pel fet de ser la ciutat més poblada i, per tant, la localitat que recull més animals abandonats o perduts de la comarca.

Però al ple de maig, l’oposició va tombar l’aprovació del projecte. Els grups municipals van criticar que «no es va deixar temps per estudiar-lo en profunditat i perquè els grups mostraven dubtes sobre la manca de contrapartides socials o laborals o per a la zona», recorda Guanyem en un comunicat.

Des del Consell Comarcal estimen que el nou equip tindrà al voltant de 150 places per gossos, i entre 20 i 30 per gats, a més de les dependències necessàries per tenir cura dels animals, segons explicaven el març passat. En tot cas, això s’acabarà de definir quan es redacti el projecte.