Moltes entitats saltenques tenen com una de les seves fonts d’ingressos més importants de l’any les barraques de la festa major, tal com passa en altres ciutats o poblacions. La pandèmia ha impossibilitat novament que les associacions locals hagin pogut preparar la seva barraca a l’espai de la festa major. Per tant, s’han quedat sense uns ingressos que són indispensables per garantir el seu funcionament i supervivència. L’Ajuntament de Salt, conscient d’aquest problema, ha decidit ajudar les entitats amb un gest.

Concretament, fa uns dies va anunciar públicament que subvencionarà amb 1.000 euros les entitats que no han pogut fer barraques durant les dues darreres edicions de la festa major. L’any passat, en plena pandèmia ja no van poder tirar endavant les barraques i, aquest any, quan es preveia que la situació seria millor, les dades sanitàries han empitjorat i ho han tornat a impossibilitar.

Segons ha establert l’Ajuntament, a aquestes ajudes hi podran accedir les entitats que van organitzar les barraques durant els anys 2018 i 2019. La proposta, que es va presentar en forma de moció, va ser aprovada en el ple celebrat dilluns passat. Segons l’acord que va tirar endavant, la partida econòmica reservada serà de 10.000 euros. Cada entitat que compleixi amb els requisits establerts podrà rebre 1.000 euros per fer front a la retallada dels ingressos que patiran en no poder disposar de la barraca durant la festa major. Inicialment, era una partida reservada també per a ajudes al comerç, però, segons es va explicar durant la sessió plenària de dilluns passat, va sobrar perquè no es va sol·licitar.

El dia que es van anunciar aquestes ajudes, la regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Salt, Núria Heras, va assegurar que des del primer dia «continuem treballant per pal·liar els efectes de la covid, a tots nivells, i en aquesta ocasió posem en marxa una línia de subvencions per donar un cop de mà a les entitats que no hauran pogut fer les barraques de la festa major durant dos anys consecutius. Som conscients que són una activitat important per al teixit associatiu de Salt i volem estar al seu costat».

Des de l’Ajuntament de Salt es va lamentar que les barraques no es puguin tirar endavant però es va insistir que, en tot moment, cal seguir les indicacions sanitàries per evitar més contagis. Per això, se seguiran en tot moment les mesures aprovades i anunciades pel Procicat.