El juliol del 2020, el Govern de la Generalitat va fer oficial l’acord per ubicar el nou Trueta a Salt, on es construiria un gran campus sanitari. El projecte estava previst que s’acabés el 2028 i la CUP es queixa que encara no s’hagi concretat cap actuació.

La CUP ja va denunciar fa dos mesos que l’acord de govern al qual van arribar Junts i ERC per formar l’actual govern no incloïa el nou Trueta. Un fet que el partit considera «simptomàtic de la poca priorització de la sanitat pública i les Comarques Gironines amb la que naixia el nou Govern».

«Creiem que no s’està treballant per accelerar el procés de construcció del nou Trueta. Cal que se sigui transparent amb el calendari d’actuacions que permetran arribar al 2028 amb la feina feta», va dir el diputat gironí Dani Cornellà, que interpel·la al Parlament de Catalunya perquè faci públic quines actuacions s’han fet des del Govern i la Conselleria de Salut des que es va decidir l’emplaçament definitiu.

La delegada territorial del Govern de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral, va dir en una entrevista a aquest diari el passat mes de juny que «s’ha fet feina interna» i va assegurar estar segura «que aviat es podrà desencallar» el projecte.