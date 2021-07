L'home que va apunyalar una treballadora social de Salt el 23 de novembre del 2018 seguirà en tractament fora del psiquiàtric penitenciari. L'Audiència de Girona ha estimat parcialment la proposta del jutjat de vigilància penitenciària que, recollint informes psiquiàtrics i psicològics, apunta que "no presenta cap risc de conducta agressiva" que justifiqui la mesures de contenció en unitat penitenciària. L'Audiència, però, resol que la mesura de seguretat d'internament no sigui a Salt pel "perjudici que podria tenir per a la víctima". L'Audiència el va absoldre de l'intent d'assassinat aplicant-li una eximent completa d'alteració psíquica perquè, en el moment dels fets, patia "una clínica delirant de perjudici i paranoide".

El 21 de maig del 2020, l'Audiència de Girona va absoldre l'acusat d'intentar assassinar a ganivetades una treballadora social de Salt el 23 de novembre del 2018. El tribunal li va aplicar una eximent completa d'alteració psíquica perquè, en el moment de perpetrat l'atac, el processat "era incapaç de dominar els seus actes" per una "clínica delirant persistent" que el portava a fer interpretacions errònies de la realitat. En aquest deliri, l'acusat atribuïa a la víctima la identitat d'una exparella i creia que el perseguia i li feia bruixeria. L'Audiència va adoptar la mesura de seguretat d'internament en centre psiquiàtric durant un temps màxim de 7 anys i mig.

El mateix 21 de maig, l'home va sortir en llibertat -tot i que l'Audiència advertia que podia ser perillós si no rebia tractament- a l'espera que la sentència fos ferma i es pogués aplicar la mesura de seguretat imposada. El 17 de juny, va ingressar a la Unitat Psiquiàtrica Penitenciària de Brians 1. Sis mesos després, i en base a informes mèdics, el jutjat de vigilància penitenciària 1 de Catalunya va proposar que el processat seguís el tractament en una comunitat terapèutica. Aleshores, l'Audiència ho va descartar perquè ho considerava "prematur".

El 8 d'abril d'aquest any, el mateix jutjat va tornar a proposar el "canvi de centre". A la vista del 15 de juliol, la fiscalia i les acusacions s'hi van oposar mentre que l'advocat de la defensa, Joan Pere Zapata, va defensar que els informes dels perits avalaven la decisió.

La interlocutòria de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Juan Mora Lucas, exposa que els informes assenyalen que el processat "es manté abstinent en el consum de tòxics i conductualment estable", que "existeix un distanciament de les idees delirants" i, sobretot, que "no presenta cap risc de conducta agressiva" que justifiqui les "mesures de contenció" que suposa continuar ingressat en un psiquiàtric penitenciari.

Per això, el tribunal acorda estimar la proposta del jutjat de vigilància penitenciària i que el processat continuï la mesura de seguretat imposada a la sentència en un unitat psiquiàtrica fora de la presó. L'Audiència descarta, però, que sigui al parc hospitalari Martí i Julià de Salt: "Té raó l'acusació particular quan assenyala els perjudicis que per a la víctima pot tenir el fet de saber que l'autor de l'agressió es troba residint al seu mateix municipi, a escassos metres del seu domicili".

Per "salvaguardar la víctima i evitar-li un patiment major", la sala resol que l'intern compleixi la mesura de seguretat "en una altra unitat psiquiàtrica".