L’Ajuntament de Cassà gestiona, des del 2011, varis territoris a l’entorn d’Esclet a través d’acords de custòdia amb els propietaris dels terrenys. La zona és protegida pels seus valors florístics i faunístics i ara, amb la col·laboració de la Societat de Caçadors del municipi, s’ha fet un pas més per a la millora d’aquest hàbitat declarant-lo zona de reserva de caça, on no es podrà practicar la caça menor.

Amb la creació d’aquesta reserva que potenciarà la tranquil·litat a l’espai, s’espera que augmenti el nombre d’aus, tant a la zona inclosa al refugi com a les zones properes.

La reserva, que se senyalitzarà aviat, inclou una superfície de prop de 25 hectàrees.