L'Ajuntament de Girona preveu que hi hagi barraques i concerts durant les Fires de Sant Narcís. Tindran lloc del 28 d'octubre al 7 de novembre i el consistori treballa amb la idea que aquests esdeveniments es facin tant a la Copa com al parc del Migdia.

De fet, aquesta setmana s'obrirà el termini de presentació de sol·licituds per a l'adjudicació de les "barraques" a l'esplanada de la Copa en el marc de la celebració. Les entitats que hi estiguin interessades tenen de termini entre el 13 i el 26 d'agost per entrar les seves peticions a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona.

L'any passat les fires van ser descafeïnades, sense actes massius ni barraques.

Vuit barraques d'entitats

D'acord amb la situació sanitària actual, segons informa l'ajuntament de Girona per ara hi ha previst que s'adjudiquin vuit barraques a les entitats, un nombre que s'ampliaria en el cas que les condicions de la pandèmia i la normativa del PROCICAT ho permetin. En aquest cas s'adjudicarien per ordre de llista d'espera. Poden sol·licitar "barraca" les entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives sense ànim de lucre i inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima de dos anys, i els i les estudiants de la Universitat de Girona.

"És una tasca molt complexa, però des del govern de Girona estem treballant des de fa temps en l'organització de la celebració de les Fires de Sant Narcís en tots els escenaris possibles", assegura el vicealcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, que garanteix "que hi haurà atraccions, concerts, barraques i activitats culturals i populars a la ciutat, si les condicions sanitàries ho permeten". "Vull posar en valor i fer un agraïment molt sincer per tot l'esforç comunitari que estem fent entre tots perquè es puguin tirar endavant les Fires de Sant Narcís i alhora que estiguin adaptades a les circumstàncies del moment", remarca Ayats.

Barraques vigilades i perimetrades

La zona de les "barraques" estarà perimetrada amb tanques físiques i hi haurà vigilància de seguretat. Les entitats seran responsables del compliment de les mesures per frenar la COVID-19 vigents en el moment de les Fires de Sant Narcís 2021, principalment a la barra, on hi haurà d'haver una distància interpersonal d'1,5 metres. En el cas que hi hagi entitats que vulguin col·locar taules i cadires, haurà de ser un nombre màxim de 36 per parada i únicament durant les activitats del migdia (entre les 12 h i les 18 h) pels concerts de la Copeta, vermuts i altres.

"És important per les entitats i les associacions que es puguin tirar endavant actes com les barraques a la Copa, ja que això representa una ajuda per a totes elles de cara a les activitats lúdiques, esportives, culturals i de barri que realitzen durant tot l'any a tota la ciutat de Girona", assenyala la regidora de Ciutadania de l'Ajuntament de Girona, M. Àngels Cedacers.

Pel que fa a l'horari, les entitats hauran de tancar com a màxim a dos quarts d'una de la matinada, a excepció de l'1 i el 7 de novembre, que ho hauran de fer a les dotze de la nit. El 2 i 3 de novembre estaran tancades perquè no hi haurà activitat a la Copa. Aquests horaris es modificaran en funció de la situació pandèmica.

Seure als concerts

D'altra banda, l'Ajuntament de Girona preveu comptar amb dos escenaris per als concerts: el parc del Migdia i l'esplanada de la Copa, al parc de la Devesa. Durant les actuacions les persones assistents hauran d'estar assegudes per mantenir les distàncies, no podran ni beure ni fumar i hauran de portar en tot moment la mascareta.

Encara s'estan ultimant alguns detalls, com la reserva anticipada de l'entrada, però està previst que el límit d'aforament sigui de 3.000 persones a la Copa i de 1.000 al parc del Migdia; tot i que aquest nombre dependrà de la situació sanitària que hi hagi en aquell moment i la normativa que estableixi el PROCICAT. Per últim, cal destacar que a la Copa, a causa de les mesures restrictives, s'haurà de dividir la zona de concert i la zona de les "barraques".

Fira de Mostres

Fira de Girona també preveu enguany recuperar la Fira de Mostres, tal com ja va avançar Diari de Girona.