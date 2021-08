Aquest mes d’agost, s’han pogut veure rates de mides considerables passejant a plena llum del dia pel Barri Vell de Girona. L’Associació de Veïns del barri ho denunciava fa un parell de dies a les xarxes amb un vídeo on es podia veure una rata travessant el carrer de les Ferreries Velles a dos quarts de dues del migdia.

Abans parlavem de brutícia i deixadesa, doncs aquí la prova. És avui al c/ Ferreries Velles pic.twitter.com/GE3VuoV25H — Associació Veïns i Veïnes Barri Vell de Girona (@avbarrivell) 8 de agosto de 2021

Al clip s’observa el rosegador campant lliurement pel carrer sense que s’immuti; ni per la presència de l’individu que l’enregistra amb el mòbil, ni per la del gos que l’acompanya.

Els veïns i veïnes del Barri Vell atribueixen l’aparició de les rates a les deixalles generades pel gran nombre de turistes que ha tingut aquestes últimes setmanes la zona. Consideren que les restes de menjar que els visitants consumeixen a l’aire lliure i que deixen «tirades per terra» han estat els principals causants d’aquesta situació, perquè els rosegadors surten de la xarxa de clavegueram atrets per l’olor del menjar.

L’Ajuntament de Girona, però, té una altra hipòtesi. El consorci vincula la sortida a la superfície de les rates a les obres de sanejament que s’estan duent a terme aquest estiu a diferents indrets de la ciutat. Un exemple seria l’actuació puntual que s’està fent a la Rambla de la Llibertat per reparar una claveguera que vessava i que, a finals de la setmana passada, va deixar al descobert un pany de muralla medieval del segle XIV.

Sigui quin sigui el motiu pel qual aquests animals han augmentat la seva presència a la superfície i han campat pels carrers del Barri Vell, el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés, ja ha anunciat una desratització d’urgència. «Es farà una desratització extraordinària per controlar aquesta població», va dir Terés dimarts en declaracions a Ràdio Girona.

Durant la intervenció, Terés va aprofitar per recordar que «n’hi ha a totes les ciutats» de rates i que l’Ajuntament es cuida de «tenir a ratlla aquests animals per evitar que proliferin». I és que, com una tasca continuada, el consistori té cura d’anar controlant els individus que formen aquestes colònies i altres plagues i d’eliminar-los si augmenten massa.

La desratització, que farà la brigada municipal aquesta setmana per matar part dels rosegadors del subsol gironí, serà una actuació extra que no estava prevista i que servirà per posar fi al problema.