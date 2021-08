Girona estudia on implantar zones de baixes emissions (ZBE) per restringir la circulació dels vehicles més contaminants. L’alcaldessa, Marta Madrenas, diu que els sensors que mesuren la qualitat de l’aire a la ciutat són una bona eina per veure on és «més efectiu» crear-ne. Però també subratlla que es treballarà amb els veïns de les àrees afectades perquè «s’hi involucrin» i les zones neixin «de manera coordinada i consensuada». La creació de ZBE a Girona, on s’hi preveuen destinar 400.000 euros, forma part d’un paquet de projectes per fomentar la mobilitat sostenible que sumen més de 3,5 milions, i que volen optar a fons europeus. Entre aquests hi ha el de tirar endavant una prova pilot a la rotonda de Salt amb un nou tipus de carril bici.

El 2023, és a dir d’aquí a un any i mig, totes les ciutats de més de 50.000 habitants hauran de tenir ZBE. És obligatori i ve marcat per llei. Girona és una de les que haurà d’implantar aquestes àrees, a l’interior de les quals s’hi restringeix la circulació dels vehicles que contaminen més.

L’Ajuntament ja ha començat a analitzar a quin àmbit de la ciutat haurien de crear-se aquestes zones, que s’emmarquen dins els objectius fixats per Europa per combatre l’emergència climàtica. L’alcaldessa explica que de moment encara no hi ha res decidit, però que els sensors que hi ha repartits arreu de la ciutat, i que mesuren la qualitat de l’aire, seran una bona guia per veure on es fa més necessari restringir trànsits.

Ara bé, Madrenas també subratlla que les ZBE han de néixer de manera «consensuada i coordinada» amb la ciutadania. «Com que directament es tracta de reduir la mobilitat amb vehicles, s’ha de treballar molt bé amb els veïns de la zona afectada perquè se sentin involucrats i ho entenguin», afirma l’alcaldessa.

«Ha de ser un projecte compartit, perquè si la gent hi està clarament enfrontada, mesures tan intenses no funcionen», diu Madrenas. Per això, a l’hora de definir les ZBE sobre plànol, l’alcaldessa diu que l’Ajuntament no ho farà a cop de decret –amb «mano i ordeno»- sinó que hi haurà «molta pedagogia» perquè la ciutadania que visqui dins l’àrea «entengui que són part de la solució davant l’emergència climàtica».

Fins a 3,5 milions d’euros L’Ajuntament de Girona preveu destinar 400.000 euros a crear zones de baixes emissions a la ciutat. I ha inclòs aquest pressupost dins un paquet de projectes relacionats amb la mobilitat sostenible, que sumen més de 3 milions i mig d’euros, i que el consistori confia que rebin un 80% de finançament europeu. Bé sigui a través dels fons Next Generation, bé sigui a través d’altres convocatòries. «Aquests darrers mesos hem fet moltíssima feina; hem agafat tots aquells projectes que ja teníem madurs, i que s’emmarquen dins els objectius d’Europa, i ja els tenim a punt per presentar-los», concreta Madrenas. «I si no entren dins els Next Generation, perquè no sabem encara com i qui acabarà gestionant aquests fons, hi ha d’altres convocatòries i fórmules de finançament», afegeix l’alcaldessa.