La font situada darrere de l’estació d’Olot al parc Central s’ha convertit els últims dies en una piscina improvisada on se solen refrescar nens i adolescents. Tot i que hi ha un cartell que indica que el bany hi està prohibit, desenes de persones s’hi han acostat els últims dies d’onada de calor per refrescar-se i divertir-se.