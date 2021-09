Sant Gregori ha patit dos talls del subministrament elèctric en els últims quinze dies. El primer es va produir el 16 d’agost a les 14.30 h i el segon, aquest dimarts a les 21.45 h. Ambdues aturades van deixar sense llum mig nucli del mateix poble de Sant Gregori, a més de Cartellà, Sant Medir i Taialà durant un període d’entre dues i tres hores.

L’alcalde de Sant Gregori, Quim Roca, demana a Endesa que es revisi aquesta línia, que ve de Canet d’Adri i és una de les dues que alimenta el municipi. Fa dos anys ja van tenir problemes amb l’altra, la que ve des de Bescanó, i es van solucionar parlant amb la companyia elèctrica. Els talls en aquell subministrament afectaven les llars de l’altra meitat del municipi.

Fonts d’Endesa expliquen que les dues incidències d’aquest mes d’agost no tenen cap relació entre si. Segons informa la companyia elèctrica, el dia 16 algun element extern va impactar amb els cables i va fer saltar la línia. Això va succeir amb el pla alfa activat. Aquest pla no permet reconnectar cap línia que passi per zones boscoses sense fer abans una inspecció visual, per evitar que es pugui produir un incendi. Ahir, en canvi, es va desconnectar per una tempesta elèctrica. També es va fer una inspecció visual que va detectar un aïllador trencat. Encara s’estan investigant les causes, però l’elèctrica treballa amb la hipòtesi que el tall el produís l’impacte d’un llamp.