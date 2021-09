El ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat crear una partida de 800.000 euros per licitar les obres de construcció de la comissaria de la Policia Municipal de Girona al barri de Santa Eugènia. Ho ha fet amb els vots a favor de l'equip de govern (JxCat i ERC), els sis regidors del PSC i els dos representants de Cs. El principal grup a l'oposició, Guanyem Girona, hi ha votat en contra. Els 800.000 euros s'inclouen en un paquet d'inversions d'1,8 milions d'euros. Bona part d'aquests diners prové de romanents i diners sobrants de projectes ja executats, mentre que 600.000 euros provenen d'un crèdit per finançar les obres.