El futur contracte del servei de neteja viària i recollida d’escombraries que s’està preparant per donar servei a Girona tindrà com a novetat la neteja amb aigua de tots els carrers un cop per setmana. Així ho va explicar l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, entrevistada ahir a Girona FM, on es va parlar de la sensació d’embrutiment que hi ha a la ciutat.

L’alcaldessa va qualificar d’«error de sortida» l’eliminació de l’aigua en el servei de neteja contractat l’any 2011 - Madrenas va assenyalar que el contracte s’havia preparat encara el mandat d’Anna Pagans, i que va ser signat quan Carles Puigdemont encara no havia estat investit alcalde.

Aquest contracte de 2011 amb l’empresa mixta Girona + Neta va finalitzar el passat juliol, després de superar els vuit anys i dues pròrrogues que s’hi permetien. Per ara, s’ha arribat a un «pacte de continuïtat» amb l’adjudicatària actual, que seguirà ocupant-se de la neteja de la ciutat mentre no s’adjudiqui a una altra empresa.

Madrenas va defensar que les condicions del nou contracte resoldran aspectes com aquest i espera que sigui «un canvi substancial» en la sensació de falta de netedat a la ciutat. Tot i això, l’alcaldessa va apuntar a altres causes que alimenten aquesta visió de falta de netedat a Girona, com és l’incivisme que provoca la brutícia i bosses que queden al voltant dels contenidors, malgrat que puguin estar mig buits. Un fet que «no passa només a Girona», i pel qual han preparat un «pla de xoc policial».

Un tercer element que pot influir en aquesta sensació de poca neteja, segons Madrenas, són les herbes. Aquí va admetre que des que el ple va decidir deixar d’utilitzar certs productes químics, «no té solució sostenible», exceptuant l’extracció a mà, que «és molt difícil d’assumir» pels recursos que requereix.

El proper ple, presencial

A la mateixa entrevista, l’alcaldessa va anunciar que espera que el proper ple a l’Ajuntament ja pugui celebrar-se de forma presencial, i no telemàtica. Això sí, quedarà condicionat a la situació sanitària.

Tres reptes per aquest curs

Marta Madrenas també va compartir els reptes del govern municipal per aquest curs polític: la reactivació econòmica la millora en la neteja – amb la posada en marxa del nou contracte del servei – i una major seguretat a la ciutat – amb la nova comissaria de Santa Eugènia. Ho va explicar en una altra entrevista dimecres al vespre, en aquest cas a TV Girona.