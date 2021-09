Una trentena de treballadors de Girona+Neta s'han concentrat aquest dimecres a les portes de l'Ajuntament de Girona per denunciar que l'empresa no cobreix les absències de personal i que això provoca una sobrecàrrega de feina. Manolo Segovia, membre del comitè d'empresa, ha afirmat que, per aquestes «retallades encobertes» de personal, hi ha dies que no es pot cobrir la neteja a tota la ciutat. Assegura que hi ha veïns que es queixen i que «tenen raó» però lamenta que els «criminalitzin» a ells quan, apunta, és per la manca de personal. El comitè també assenyala que un altre factor que entorpeix la feina és l'antiguitat dels vehicles, que acaba repercutint en la qualitat del servei.

El comitè d'empresa remarca que la concentració d'aquest dimecres és el "primer avís" però que, si no s'atenen les peticions, les mobilitzacions aniran a més. En plena negociació del conveni, Segovia ha explicat que el comitè es nega a asseure's amb els interlocutors actuals de FCC i reclamen al regidor Eduard Berloso que es reuneixi amb ells: "Si no recapacita i es reuneix amb nosaltres, això anirà creixent i passarem de la simple concentració a una manifestació i, si es necessari, en un futur ens plantegem una vaga".

El comitè denuncia que l'empresa no cobreix les absències laborals per baixes o permisos (només ho fa en cas de vacances) i que aquesta "retallada encoberta" sobrecarrega la resta de treballadors i resta qualitat el servei. Manolo Segovia ha exposat que alguns mesos ha arribat a haver-hi un 30% de la plantilla sense treballar, per un motiu o un altre, i que això ha provocat que "molts serveis i sectors no es fan".

L'integrant del comitè explica gràficament que hi ha barris on poden estar tres o quatre des sense anar-hi "per a res", ni a buidar papereres ni a escombrar: "Els veïns es queixen amb tota la raó del món però a qui reprèn és a l'escombriaire, ni a l'empresa ni a l'ajuntament". Segons Segovia, és una estratègia de l'empresa per estalviar-se diners en detriment de la neteja de la ciutat. Una situació agreujada, apunten, pel venciment de la concessió.

A més, també denuncien que els vehicles que utilitzen són vells i que les avaries són constants. Un factor que, asseguren, dificulta més la feina als treballadors i també va en contra de l'eficiència a l'hora de netejar.

Finalment, el comitè denuncia persecució cap a aquells treballadors vinculats als sindicats: "Creiem que prevé d'intentar pressionar en la negociació del conveni que s'està fent actualment". A tall d'exemple, han explicat el d'un empleat suspès dos dies de sou i feina per, asseguren, "rumors" que estava liderant mobilitzacions.