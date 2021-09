Girona ha penalitzat l'empresa que va deixar empantanegada la reforma de l'antiga Central del Molí i durant dos anys li prohibeix presentar-se a cap concurs municipal. L'any passat, el consistori ja va rescindir el contracte a la constructora, Comsa Service Facility Management SAU, arran dels retards i incompliments que acumulaven els treballs. L'obra s'havia d'acabar a finals del 2019, però la constructora no va arribar a fer-ne ni el 40%. El regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, diu que l'Ajuntament ha decidit «actuar amb fermesa» perquè el ritme d'execució va ser «anormalment baix». Ara, el consistori ha revisat el projecte per actualitzar-ne els imports i licitar-lo de nou. Martí confia que l'obra es pugui adjudicar a principis del 2022.

Els treballs per reformar l'antiga central hidroelèctrica i situar-hi les oficines dels serveis econòmics de l'Ajuntament van començar a finals del 2017. Es van adjudicar a l'empresa Comsa Service Facility Management per poc més d'1 milió d'euros. Inicialment, l'obra en aquest edifici del Santa Clara havia de durar uns quinze mesos i acabar-se el maig del 2019. Però la descoberta de restes medievals del segle XIV van obligar a replantejar els terminis. Per això, el consistori va donar una pròrroga a l'empresa perquè els acabés, que va expirar a finals del 2019. Ja aleshores, però, l'obra feia mesos que estava aturada. Per això, al febrer de l'any passat, l'Ajuntament va decidir resoldre el contracte a la constructora. «No es tractava de simples retards, sinó de demores exagerades; el ritme d'execució de l'obra havia estat anormalment baix», explica el regidor d'Urbanisme. De fet, la constructora tan sols n'havia fet el 39,36% del total.

Durant dos anys

Ara, l'Ajuntament de Girona ha fet un pas més i ha penalitzat l'empresa. El consistori ha prohibit a Comsa Service Facility Management SAU presentar-se a cap concurs municipal durant dos anys. Si ho fa, se l'exclourà de manera immediata. L'acord s'ha aprovat per junta de govern local. Lluís Martí explica que l'Ajuntament ha decidit «actuar amb fermesa» davant els retards i incompliments que arrossegaven els treballs. «Cada vegada que es trobaven amb una situació que la direcció d'obra havia de resoldre, posaven tot un seguit de dubtes o qüestions que segons ells havien de ser d'una altra manera», diu el regidor d'Urbanisme. «Això no tenia cap sentit; quan tens un projecte adjudicat, l'has d'executar i no discutir-lo», afegeix Martí.

De moment, l'antiga Central del Molí té les obertures tapiades. L'Ajuntament, després que l'empresa deixés la reforma a mitges, ha revisat el projecte per veure què queda per fer i n'ha corregit els imports. A més, explica Martí, també s'ha aprofitat per tornar a avaluar el nivell de soroll del pas de la Sèquia Monar. «Ara estem a l'expectativa de tenir aquest projecte revisat a punt; i a partir d'aquí, tornar-lo a aprovar i fer la nova licitació», explica el regidor d'Urbanisme. La intenció de l'Ajuntament és adjudicar de nou la reforma a principis del 2022.

Una obra «desgraciada»

«Esperem que tinguem més sort i que la nova adjudicatària ho faci millor», ha dit Lluís Martí. I hi ha afegit: «La reforma de la Central del Molí no ha deixat de ser una obra desgraciada». El regidor ho diu en referència al fet que la rescissió del contracte no ha estat l'únic entrebanc que ha viscut la reforma. L'any 2015, l'edifici del Santa Clara es va decidir convertir en un espai cívic (amb un casal d'avis i locals per a l'associació de veïns).

L'obra es va adjudicar a una promotora, però després d'un mes d'engegar els treballs, la constructora va fer fallida. El projecte es va reformular, l'espai cívic es va moure de lloc –fins a la plaça Jordi de Sant Jordi- i es van decidir ubicar a la Central del Molí els serveis municipals de recaptació. Construïda a finals del segle XIX, la Central del Molí aprofitava l'aigua de la sèquia Monar per donar electricitat a diversos carrers i indústries de l'època.