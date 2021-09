La Fira de Girona recuperarà divendres la seva activitat com a seu de fires i congressos, un cop tanqui el punt de vacunació massiva que s'hi va instal·lar a l'abril, i també després que la pandèmia obligués a aturar l'activitat del sector com a mesura anti-covid. Per afavorir la reactivació de l'activitat firal, el Palau de Fires oferirà un "preu especial del lloguer de les instal·lacions" a les empreses que s'ocupen d'organitzar aquest tipus d'esdeveniments. Els costos que hauran de pagar els programadors de fires i congressos seran "proporcionals a l'èxit de la fira" que s'hi faci, i anirà també en funció del format concret que tingui cadascuna.

L'objectiu és "intentar fer menys feixuga la tornada de les empreses a l'activitat firal", ha explicat avui el president del Comitè Executiu de la Fira de Girona, Jaume Fàbrega, afegint que caldrà "presentar un projecte específic" si es vol demanar aquest benefici. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha defensat que això permetrà a aquests agents econòmics "córrer menys riscos" en la tornada a l'activitat. Per la seva banda, la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, també ha destacat que "els protocols Covid han encarit les fires", fet que també se suma a la necessitat de flexibilitzar els preus.

Aquesta condició extraordinària, de moment, es podrà sol·licitar pels actes que s'hi vulguin dur a terme entre octubre i març. Per ara, en aquest període tenen "tres fires tancades i tres més, que s'han d'acabar de tancar", ha concretat Madrenas. Les primeres que estan previstes, principalment en format presencial, seran el Girocòmic i la Fira de Mostres.