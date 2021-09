L’Ajuntament de Salt recupera la figura dels policies de proximitat vinculats a cadascun dels quatre sectors del municipi (oest, sud, centre i est). El consistori ho fa després de consolidar la plantilla amb 57 agents els darrers mesos. La decisió s'inclou dins "la planificació per dotar de tots els recursos necessaris a la Policia Local i apropar el cos a la ciutadania i, gràcies a aquest contacte, conèixer de primera mà i cobrir les necessitats i problemàtiques de tots els barris".

A través d'aquests agents, també anomenats policies de barri, es vol facilitar que els veïns i veïnes disposin de referents i mantinguin un contacte molt més directe amb la Policia Local. La unitat està formada per quatre agents i un caporal i està supervisada per un sergent. Cadascun dels sergents està vinculat a un dels quatre sectors amb els quals està dividit el municipi i per on, diàriament, hi patrulla i manté el contacte amb la ciutadania.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que “amb la proximitat que ens atorguen els agents de barri aconseguim un contacte molt més directe amb els veïns i veïnes de Salt i, d’aquesta manera, podem detectar més fàcilment i impulsar solucions a les problemàtiques que apareixen. Sense cap mena de dubte estem convençuts que són una figura que ens permet apropar la policia a la ciutadania i millorar la cooperació entre l’administració i els ciutadans dels barris de Salt».

Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, afegeix que “amb els agents de proximitat podem aplicar estratègies i actuacions molt més quirúrgiques a cada sector perquè disposem d’un agent que ens fa de contacte directe i que viu el dia a dia de la zona. Gràcies a aquesta relació podem establir una complicitat entre el teixit veïnal i comercial de cada barri».