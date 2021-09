L’Ajuntament de Girona, la Comissió de la Copa i les entitats han pactat que hi hagi una barra comunitària durant la celebració de les barraques de Fires de Sant Narcís de Girona 2021. La decisió es va prendre ahir al vespre durant una reunió entre les tres parts. L’emplaçament de la Copa continuarà sent perimetrat i amb control d’aforament, per complir amb la normativa Covid.

Segons ha afirmat l'Ajuntament en un comunicat, les barraques amb barra comunitària donen una capacitat d’adaptació molt més alta a les entitats participants, també en el cas que es flexibilitzin les restriccions establertes pel PROCICAT. Així mateix, els beneficis seran equitatius entre les vuit entitats a qui ha tocat el sorteig de les barraques. La barra comunitària estarà oberta tant a la zona de barraques com a la zona de concerts.

Durant la reunió, l’Ajuntament de Girona, la Comissió de la Copa i les entitats també van acordar treballar conjuntament perquè les Fires de Sant Narcís siguin unes festes cíviques i segures. Des del consistori s'ha defensat que l'èxit de les Fires "depèn de tothom: de les institucions, de les entitats i, evidentment, de cadascú com a particular".

"Vull agrair la gran feina que estan fent la Comissió de la Copa i les entitats perquè les Fires de Sant Narcís siguin un èxit. Gràcies per la vostra complicitat i així poder treballar conjuntament perquè siguin unes festes cíviques i segures", ha subratllat el vicealcalde de Girona i regidor de Cultura, Quim Ayats.

Aquesta és una de les primeres novetats del format de les barraques d'enguany. Encara queden moltes incògnites pendents de resoldre, com per exemple de quina forma s'accedirà al recinte perimetrat i amb control d'aforament dels concerts i de barraques. La voluntat de l'Ajuntament de Girona és adaptar totes les activitats relatives a Fires de Girona a les restriccions que marqui el PROCICAT en aquelles dates. Per aquesta raó, s'està treballant en diversos escenaris.