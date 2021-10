Un centenar de treballadors de la Generalitat han tornat a concentrar-se aquest divendres, després d'uns mesos sense fer-ho i per reclamar que «es deixi de perseguir judicialment el Govern legítim». Es tracta de membres de l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (Adic), que han volgut reprendre les protestes, coincidint amb el quart aniversari de l'1-O. La portaveu de l'assemblea a Girona, Montse Fuster, ha demanat que es torni a fer visible «la força i les reivindicacions» del col·lectiu, alhora que demanava «que s'acabi la repressió». A l'acte també hi ha participat la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, que ha recordat la «fita» de l'1-O i ha reclamat «unitat» a l'independentisme.

Davant de la concentració, els membres de l'Adic han col·locat una pancarta on es llegia 'Unitat, Desobediència, Independència', que acompanyava una senyera. A més, els assistents portaven diversos cartells amb lemes com: 'A més repressió, més determinació', 'Ara més que mai independència' o 'No normalitzem la seva cordialitat'. La portaveu de l'Adic a Girona, Montse Fuster, ha destacat «la importància» de les concentracions que tornaran a fer cada divendres a les escales de l'entrada de la seu de la Generalitat a Girona. «Estem convençuts que cal tornar a sortir al carrer», ha reblat Fuster, que ha tingut un record per una de les treballadores, que ha mort recentment.

Per la seva banda, la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha remarcat que «l'objectiu comú és la independència» i ha assenyalat que s'aconseguirà «si estem tots junts». «L'1 d'octubre va ser un èxit col·lectiu entre la ciutadania i les institucions. Hem d'estar orgullosos del que es va aconseguir i és el que hem de tornar a repetir», ha remarcat Cañigueral. La delegada del Govern a Girona ha tancat la seva intervenció assenyalant la importància de demostrar que l'independentisme «està fort» i que «perseverarà» en les seves aspiracions. «Estem teixint les aliances per treballar plegats, units. Així que, tothom a treballar!», ha conclòs Cañigueral. L'acte s'ha acabat amb el cant dels Segadors per part dels assistents.