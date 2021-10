Més de mig miler de persones s'han manifestat aquest divendres al vespre pels carrers de Girona per reivindicar el mandat de l'1-O. La mobilització, convocada pels CDR, ha començat davant de la delegació del Govern i sota la pancarta 'Nosaltres vam decidir. Polítics traïdors' han fet un llarg recorregut per diversos barris de la ciutat, que han portat de corcoll la policia.

Finalment, la concentració ha arribat a la subdelegació del govern espanyol. Allà, alguns dels congregats han encès espelmes enmig de Jaume I i han cremat imatges amb els logotips dels cossos policials i les sigles dels partits independentistes, ERC, JxCat i la CUP. També han llençat alguns petards i han cridat consignes contra el cordó dels Mossos.

Quatre anys després del referèndum de l'1-O, els carrers de Girona s'han tornat a omplir per reivindicat el llegat i el mandat de l'1-O. La concentració convocada pels CDR ha començat davant de la delegació del Govern, on han llegit un manifest i han cridat consignes com 'Ni oblit ni perdó'. "Ni taules, ni indults, ni negociació. L'única via és la ruptura i si el Govern no és capaç, que s'aparti. Sense desobediència no hi ha independència", han reblat.

Després, la mobilització ha enfilat Jaume I i, contra tot pronòstic, enlloc de dirigir-se cap a la subdelegació del govern espanyol, ha continuat per Marquès de Camps i el carrer Santa Eugènia. La ruta per diversos carrers del barri de la Devesa ha portat de corcoll a la policia, que ha propiciat que fossin els propis manifestants els que tallessin el trànsit.

De fet, els Mossos havien blindat els jutjats i la subdelegació però, en veure que canviaven el recorregut, han desviat diverses furgonetes cap a l'estació de l'AVE. Finalment i enmig de crits de 'Fora les forces d'ocupació' i 'Ho tornarem a fer', els manifestants han passat per davant dels jutjats i han tornat a Jaume I fins a arribar a la subdelegació.

Un cop allà, han enganxat la pancarta que encapçalava la manifestació a les tanques que hi havia instal·lat la policia i han encès espelmes en plena via. Després, els CDR han començat a cremar imatges amb els logotips dels diferents cossos policials, polítics com Mariano Rajoy, institucions i també partits independentistes.

Els convocants han dissolt la convocatòria quan faltaven pocs minuts per les nou del vespre però alguns dels congregats han continuat cantant consignes en contra de la policia i han llençat alguns petards al cordó policial. La manifestació s'ha acabat sense incidents.