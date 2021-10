La Fundació iSocial i els ajuntaments de Barcelona, Girona i el Prat de Llobregat han impulsat el projecte NIDUS, per desenvolupar una plataforma digital per millorar l'atenció a les persones sense llar. La plataforma serà accessible des de mòbil i ordinador i oferirà a les persones en situació de sensellarisme un paquet d'eines tecnològiques. Entre aquestes, hi haurà una 'caixa forta digital' que els permetrà guardar la seva documentació al núvol i un sistema de xat per poder-se comunicar amb els professionals socials. Un cop desenvolupades aquestes eines es farà una prova pilot amb una cinquantena de persones dels tres municipis. En el projecte hi col·laboren ABD, Grup ATEA, Suport-Girona i Fundació Sant Pere Claver.

El projecte neix per donar resposta a la pèrdua de documentació que afecta habitualment el col·lectiu de persones sense llar i a les situacions d'ansietat i trastorns de salut mental que se'n deriven, així com a la sobrecàrrega burocràtica que això general als professionals socials que els atenen. El CEO de la Fundació iSocial, Toni Codina, ha destacat que més del 80% de les persones sense llar té telèfon mòbil i per això ha afirmat que cal potenciar aquesta eina.