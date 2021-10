El grup municipal de Guanyem Girona ha explicat avui la seva proposta per les ordenances fiscals de 2022, que l'Ajuntament de Girona ha d'aprovar abans que acabi el mes d'octubre. La formació municipalista posa sobre la taula diverses modificacions per fer les taxes "més equitatives i sostenibles". Avui n'han donat detalls el portaveu del partit, Lluc Salellas, i la regidora Cristina Andreu, que han carregat contra les ordenances vigents (justament acordades entre JxCat i Guanyem pel 2020, abans de la covid-19) perquè "no són aptes per gestionar el context postpandèmia". Però han manifestat que encaren aquesta negociació amb una "voluntat constructiva i propositiva". Es preveu que les ordenances es duguin en un ple extraordinari, que podria ser el 25 d'octubre.

IBI de famílies nombroses

La primera proposta de Guanyem gira entorn del "principi de fiscalitat progressiva", ha dit Andreu. Així, plantegen que la bonificació de l'IBI per les famílies es faci en funció del nombre de fills, però també del nivell de renda familiar. Prenen l'exemple del municipi d'Eibar, "que gaudeix d'un ampli ventall de trams i on s'augmenta la bonificació com menor és el nivell de renda de les famílies". En aquesta línia, recorden que a Girona les famílies amb tres fills i ingressos de menys de 39.000 euros reben una bonificació de l'IBI del 60%. Guanyem proposa afegir un tram més ajustat pels nuclis que tinguin una renda de fins a 20.000 euros, amb bonificació del 90%.

Rehabilitació d'habitatges

En segon lloc, consideren que cal una modificació de l'ICIO, l'impost que grava les rehabilitacions d'edificis, i en la qual les finques construïdes abans de 1965 poden tenir una bonificació del 40%. "Molts barris tenen molts edificis construïts a posteriori, entre els anys 70 i 80, que estan patint un procés de degradació important i bona part d'aquests edificis se situen en barris on les rendes familiars són baixes". Per afavorir el manteniment de l'habitatge, proposen definir unes àrees d'interès especial per a la rehabilitació, per fer una graduació de les bonificacions de l'ICIO.

Des de la formació municipalista també volen "rescatar la cultura" mitjançant una reforma de l'IBI que bonifiqui els locals que fomenten "la cultura de base". I, per altra banda, Guanyem també posa sobre la taula una proposta que es va descartar el 2019 per recuperar la taxa als rodatges i fanals que ocupin la via pública.

Afavorir la contractació fixa

Lluc Salellas ha introduït una altra mesura per "reforçar l'economia gironina i assegurar llocs de treball". Plantegen que es modifiqui la bonificació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), augmentant la bonificació per les empreses que ampliïn la plantilla amb contractes fixes i amb perfils de baixa ocupabilitat, que ara és del 5% i proposen elevar-lo en un 50%.

Gestió de residus

També demanen que s'explori la possibilitat d'establir trams impositius als negocis segons la quantitat de residus que generin i la forma com els gestionin, així com la introducció de bonificacions a les llars que apostin pel compostatge.

D'altra banda, han recordat el compromís que el govern municipal va prendre el 2017, quan es va augmentar un 7% la taxa de residus per les obres a la incineradora de Campdorà. Salellas ha recordat que l'increment es preveia només durant dos anys, però que s'ha mantingut el 2020 i 2021 pel retràs "en unes obres que no han començat". Per això denuncien "la mala gestió" del govern.

Les ordenances, abans que acabi el mes

Salellas i Andreu han explicat que ahir van ser contactats pel govern de Junts i ERC per iniciar les negociacions, tant d'ordenances com de pressupostos - l'executiu municipal es va marcar l'objectiu de dur-ho tot en un mateix ple. Salellas ha recordat que, en el tema del pressupost, el calendari no està marcat per llei (com passa amb les ordenances), però creu que el govern està fent "autocrítica" després que no s'aconseguís arribar a un acord pels comptes de 2021. Des de Guanyem esperen que, malgrat els "tempos bastant accelerats" amb què s'hauran de debatre les taxes, "això no signifiqui l'estratègia de l'espasa i la paret" i que "hi hagi una negociació honesta en què es pugui parlar de tot".