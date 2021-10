El projecte 'Truca a la porta' per conscienciar i detectar situacions de soledat en gent gran torna a Girona i s'amplia al barri de Palau. L'Ajuntament de Girona, la Fundació 'la Caixa' i la Creu Roja han posat en marxa la segona edició de la campanya de sensibilització per implicar la ciutadania i afrontar aquest tipus de situacions. Estarà activa durant el mes d'octubre als espais públics de la ciutat i s'ha habilitat un telèfon de contacte tant per participar-hi com per alertar de casos (900 223 040), actiu de dilluns a divendres i de 9 a 17 hores.

A Girona, el programa es va iniciar dins d'una prova pilot l'any 2013, de la mà d’un equip d'intervenció de Creu Roja al Barri Vell-Mercadal, i el 2017 ja es va ampliar al barri de Sant Narcís. Actualment, compta amb la implicació de 20 entitats socials i 39 voluntaris.

La regidora de Drets Socials, Núria Pi, afirma que cal "avançar en polítiques d'atenció a la gent gran, un col·lectiu cada cop més nombrós i que pateix més risc d'aïllament". I és que en el conjunt d'Espanya, les persones més grans de 65 anys representen el 19,1% de la població i la previsió és que aquest percentatge augmenti fins a un 24,9% l’any 2068. A la capital gironina, les persones més grans de 65 anys representen el 15,63% de la població.

El confinament i l'aïllament social provocat pel context d’emergència sanitària ha pogut agreujar les situacions de soledat en la gent gran. Segons una enquesta en línia feta durant el confinament i dirigida a persones que participen en el programa de Gent Gran de la Fundació 'la Caixa', la prevalença de la soledat se situava en el 54,04%.

Es tracta d’una xifra a l'alça en comparació amb la prevalença detectada en l'enquesta que es va fer en el marc del programa Sempre Acompanyats el 2018, que estimava en el 39,8% la soledat emocional i en el 29,1% la soledat social en aquest col•lectiu. A més, l'últim estudi dut a terme per l'entitat revela que més del 34% de les persones enquestades reconeixen haver tingut pensaments negatius durant la pandèmia i haver sentit tristesa, ansietat i malestar.