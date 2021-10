L’Ajuntament de Girona ha presentat un conjunt d’actuacions valorades en 4.921.999,15 euros que ha enviat a la convocatòria estatal de subvencions incloses dins del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, element central del NextGenerationUE. Està previst que entre el 70 i el 90% de la despesa es cobreixi amb diners provinents d’aquest fons que impulsa accions que fomentin el transporti públic i la mobilitat sostenible.

Entre les altres accions presentades hi ha la creació del ja anunciat aparcament dissuasiu a la rotonda del Mas Gri, a l’altre costat d’un establiment de la cadena Mc Donald’s. El solar antigament havia acollit el Centre Verd, especialitzat en la venda de productes de jardineria. Aquest espai, parcialment, ja havia funcionat com a estacionament durant els partits del Girona FC on els aficionats deixaven el vehicle i un seguit d’autobusos els transportava fins a l’estadi de Montilivi.

«Estem compromesos amb la lluita climàtica. A Girona tenim una qualitat de l’aire entre bona i molt bona, però seguim posant eines a l’abast de la ciutadania perquè puguin anar-les utilitzant de forma progressiva» Marta Madrenas - Alcaldessa de Girona

L’espai serà de pagament, es pavimentarà i tindrà càmeres de vigilància i autobusos llançadora que passaran cada cinc o deu minuts per acostar els usuaris fins al centre de la ciutat. La previsió és que hi hagi entre 220 i 250 places.

El cost per aparcar el vehicle podria ser una quantitat única vàlida per tot un dia, amb independència de les hores que es deixi el vehicle, tot i que encara no hi ha cap quantitat prevista. Els diners que es vagin recaptant per l’aparcament haurien de servir per finançar els autobusos llançadora que portaran els usuaris cap al centre de la ciutat, probablement parant a la plaça Poeta Marquina o Marquès de Camps, segons va explicar ahir la regidora de Mobilitat, Marta Sureda. El pressupost estimat de tot el muntatge és d’uns 668.150 euros. La regidora va recordar que «el Pla de Mobilitat Urbana de 2014 ja preveia l’habilitació d’aparcaments dissuasius a la ciutat».

Nou carril bici

Entre les actuacions presentades al NextGenerationUE també hi ha la demolició de l’actual rotonda de la Vila de Salt (on hi ha l’establiment Wala i aviat un Ametller Origen) per fer-la més petita i poder encabir-hi un carril bici segregat que connecti amb Vilablareix. Es tracta d’un giratori amb una alta densitat de trànsit i es considera un repte aconseguir fer compatible el pas de les bicicletes al costat dels dos carrils per vehicles motoritzats.

El projecte dibuixa un carril bici totalment segregat pel vial de servei de la carretera Santa Coloma que connecta el carril bici del carrer Oviedo amb el del municipi de Vilablareix. El projecte també preveu la millora del paisatge en un entorn industrial per incloure verd urbà amb percepció de continuïtat urbana. L’allargada del nou carril bici és de 1,713 quilòmetres.

Aparcament de bicicletes

Amb aquest nou carril bici i la rotonda més petita, s’ha presentat un altre projecte per ubicar un aparcament de bicicletes al parc Central, amb capacitat per a 50 vehicles, i amb un sistema de seguretat per evitar robatoris. Sureda va explicar que seria un mòdul ampliable del tipus d’una gàbia amb forjat exterior i controlat amb càmeres de videovigilància. També hi hauria taquilles perquè els viatgers puguin deixar-hi pertinences o els ciclistes les seves alforges per fer una ruta curta. La ubicació d’aquest aparcament també busca fomentar la intermodalitat. Entre el carril bici, la nova rotonda i aquest aparcament, s’ha calculat un pressupost de 1.351.777,36 euros.

Vorera a Torre Gironella

Finalment, la darrera intervenció prevista permetria crear una vorera a la carretera que connecta les Pedreres amb Torre Gironella, segurament amb algun voladís, per l’orografia de la zona. La vorera tindrà i un pressupost de 293.580,41 euros, ja que també es preveu renovar tot l’enllumenat. El projecte va ser el projecte més votat al barri de Torre Gironella a la consulta dels pressupostos participats dels barris dels anys 2018 i 2019.

«Apostem per la descarbonització del transport urbà i pel transport col·lectiu i la mobilitat activa» Marta Sureda - Regidora de Mobilitat i Via Pública

Dos busos elèctrics

L’Ajuntament també vol comprar dos autobusos elèctrics per renovar la flota envellida i per reforçar el compromís per lluitar contra el canvi climàtic. La flota de Transports Metropolitans del Gironès (TMG) té una mitjana d’edat de 9-10 anys. En els darrers anys s’havia anat renovant la flota, principalment amb vehicles de gas natural, a causa de l’alt cost dels vehicles elèctrics. Ara es vol aprofitar aquest fons europeus per poder comprar els elèctrics.

Més girocletes

Un altre projecte pel qual s’aspira a tenir finançament europeu és per la implementació de dotze noves estacions de Girocleta per global 435.600 euros. La regidora va apuntar que es preveu seguir ampliant el servei públic de lloguer de bicicletes de la ciutat per apropar-la als barris més perifèrics i a les noves zones urbanes de la ciutat, com ara a l’entrada sud. Actualment el servei disposa de 22 estacions distribuïdes arreu del municipi.