L’Ajuntament de Girona obrirà una nova porta a l’escola Migdia per evitar l’ús d’un accés molt proper al trànsit del carrer Migdia. És una problemàtica que el mateix centre educatiu havia traslladat a l’Ajuntament des que van haver d’habilitar aquest accés per la covid-19, i l’AMPA també s’havia queixat pel «perill que suposa no tenir una barrera física adequada a l’entrada i sortida dels més petits de l’escola». La intenció des del consistori és que els treballs estiguin enllestits abans que acabi l’any.

Arran de les mesures contra la covid-19, el centre educatiu va haver d’habilitar més accessos per garantir la distància entre els diferents cursos en les entrades i sortides. I, en concret, els cursos d’educació infantil accedeixen per una porta que dona al carrer Migdia, gairebé al davant d’un pas de zebra i en un tram de vorera més estreta.

Això deixa menys espai per als vianants, i, malgrat que l’Ajuntament ja havia col·locat dos «new jerseys» (tot i que no es podien posar ni davant el pas de zebra ni del gual que té l’escola al costat) per guanyar una mica més d’espai a la via, fa poques setmanes l’AMPA de l’escola havia alertat que era insuficient.

«El problema és que allà, a l’hora punta, conviuen tant els nens, com els pares, alumnes de l’Institut Sobrequés i vianants», explica la vicepresidenta de l’AMPA, Anna Hereu. Afirma que el curs passat ja van patir dos incidents, quan dos infants van sortir «disparats, i els pares els van enganxar al vol». «Surten de l’escola i cap tanca els impedeix passar», lamentava Hereu. Per això demanaven una tanca que protegís millor aquella porta, o bé, com a alternativa, la introducció d’agents policials o agents cívics que ordenessin el trànsit a les hores punta.

Des del mateix centre educatiu porten temps parlant amb l’Ajuntament per trobar possibles solucions a fi d’evitar o modificar aquest accés. «La solució ideal» per l’escola és «ampliar la vorera» en aquell tram de carrer, explica el director de l’escola Migdia, Josep Moret.

Aquesta setmana, en una nova reunió entre el centre i l’Ajuntament, es va concretar que s’obrirà una nova porta on ho ha demanat el centre, expliquen fonts del consistori, que afegeixen que «hi ha hagut contacte permanent amb Salut i Educació per trobar la millor solució».

Moret indica que «a llarg termini està previst ampliar la vorera». De fet, els treballs d’ampliació s’estan estudiant per part del consistori en el marc dels camins escolars segurs. Però, com a solució «urgent», faran una porta petita d’accés a l’alçada de la pista coberta, en un punt on la vorera és més ampla.

També s’obrirà una altra porta, en aquest cas a l’interior de l’escola, que vagi des de la pista coberta fins a la zona d’Infantil, perquè l’alumnat pugui accedir-hi directament i sense haver de fer volta.

Positiu pel centre

Moret valora que aquests treballs els permetran estalviar-se d’obrir la porta que ara els genera problemes, de davant el pas de vianants del carrer Migdia. Però el director també considera que els nous accessos seran positius «no només per la pandèmia», sinó també per millorar la mobilitat dins el propi centre.

Per exemple, els anirà bé perquè les entitats organitzadores d’extraescolars, que siguin externes al centre, puguin entrar per aquesta porta. Un accés que serà «més pràctic» que no obrir el portal dels vehicles.