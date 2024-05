Jutgen un acusat de violar l'exdona i atacar amb un ganivet el seu xicot a Girona

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat que s'enfronta a 17 anys i 4 mesos per delictes de violació de domicili, agressió sexual, maltractament, amenaces i lesions. La fiscalia sosté que la tarda del 13 de març del 2022, i després d'enviar-li un missatge amenaçador a la seva exparella, va anar fins a casa de la dona a Girona. Un cop allà, va agafar un ganivet de cuina i va intentar atacar el xicot de la seva ex. Li va clavar un cop de puny i, durant el forcejament, l'arma va caure a terra. Quan el processat va anar a la cuina a buscar un altre ganivet, l'home va fugir. Aleshores, l'acusat va colpejar repetidament la dona i la va violar. El processat nega els fets però no dona cap explicació a les lesions de les víctimes.