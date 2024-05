Les preinscripcions a les escoles bressol de Salt per a l’any que ve s’obren del 8 al 21 de maig

El proper dimecres 8 de maig s’obren les preinscripcions per a les escoles bressol públiques El Lledoner i El Carrilet de Salt, que ofereixen per al curs 2024/2025 un total de 148 places de 0 a 3 anys. El tràmit de les preinscripcions es podrà realitzar fins el 21 del mateix mes de manera telemàtica a través d'un web municipal per bé que si alguna família necessita ajuda en aquest procés es pot fer de manera presencial demanant cita prèvia a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) o sol·licitant ajuda al servei telefònic d’OAC 360, als telèfons 972 23 65 76 / 685 514 720, de dilluns a divendres de 8h a 20h, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Per poder procedir a la preinscripció cal que l’infant tingui com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar i per formalitzar-la cal tenir l’original del llibre de família o partida de naixement i l’original del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutors legals.

Una de les novetats per al proper curs és l’increment de places de l’Aula d’Atenció Especialitzada El Saltiró de l’escola bressol municipal El Carrilet, que passarà de tenir 8 places, tres més de les que tenia fins ara. Aquesta Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE) es va posar en marxa com a prova pilot al curs 2018 i està pensat per a infants de 0 a 3 anys amb trastorns de desenvolupament severs i és un projecte amb conveni amb la Fundació Montilivi de la Fundació Ramon Noguera, el Consorci de Benestar Gironès-Salt i l’Ajuntament de Girona.

Les famílies interessades en obtenir una plaça d’escola bressol pública a Salt poden participar a les jornades de portes obertes que faran els centres educatius. En el cas de l’escola bressol El Carrilet s’ha previst una doble possibilitat de visita, una el 8 de maig a les 10 del matí i, una segona, el 14 de maig a les 15 hores. Per la seva banda, l’escola bressol El Lledoner preveu fer les jornada de portes obertes el 9 de maig a les 15.30 hores i el 13 de maig a les 10 del matí.

El 31 de maig es preveu la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional, amb la previsió que del 3 al 7 de juny es puguin presentar les reclamacions que es creguin oportunes. La publicació d’admesos i la llista d’espera, si s’escau, es publicaria el 17 de juny i el període de matriculació serà del 17 al 25 de juny.

Gratuït a I2

Cal subratllar que a les places d’I2, l’escolarització és gratuïta de setembre a juny i també inclou les despeses de material, mentre que la família s’ha de fer càrrec de la matrícula, el servei d’acollida i de menjador, si és el cas. Les quotes per a la jornada sencera tenen un cost de 170 euros al mes, sense incloure el menjador, i 123,40 euros al mes si l’escolarització és de 9 a 12 hores. Un cop formalitzada la matrícula, les famílies disposen d’un mes per poder sol·licitar una bonificació social, si compleixen amb els requisits estipulats.

L’alcalde Salt, Jordi Viñas, anima a les famílies amb nens de 0 a 3 anys “a fer la preinscripció a les escoles bressol del municipi per avançar la socialització dels fills i garantir una millor adaptació quan comencin a l’escola amb tres anys”. En aquesta línia, el regidor d’Educació, Adrià Martín, destaca la importància que “per al proper curs s’ampliïn les places inclusives de l’aula d’El Carrilet per oferir la possibilitat a més alumnes d’educació especial l’escolarització en aquest tram d’edat”. Martín també afegeix la importància que “els infants vagin a l’escola bressol per aprofundir en l’autonomia personal del nen o la nena, l’impacte positiu que suposa la interacció amb altres infants per al desenvolupament i aprenentatge, així com aprofitar la metodologia que s’empra que té en compte l’individualitat de cada infant”.