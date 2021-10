L'Ajuntament de Girona ha anunciat la compra de 54 pisos, 24 places d'aparcament i dos baixos comercials amb els quatre milions d'euros previstos per a inversions en habitatge.

Els pisos estan situats en deu barris diferents tot i que la meitat estan ubicats a Santa Eugènia. En aquest barri s'han comprat dos edificis sencers i altres en diferents carrers. En total a Santa Eugènia s'han adquirit 29 habitatges, 24 aparcaments i els dos baixos locals que es volen destinar a vertebrar el barri i que, probablement, se cediran a entitats.

Concretament, el consistori està tramitant la compra de 29 habitatges al barri de Santa Eugènia, 10 a Pla de Palau (on hi ha un edifici sencer), 6 a la Devesa (també hi ha un edifici sencer), 3 a Sant Narcís, i un al Barri Vell, Pont Major, Vila-roja, Domeny, Can Gibert del Pla i Montilivi. Dels quatre milions, hi ha uns 3.363.624,59 euros dstinats a la compra i 881.037,86 euros per fer reformes i posar-los a punt.

Es preveu que d'aquí a un mes es puguin començar a donar les primeres claus i que tota la compra estigui formalitzada ja al primer trimestre de l'any vinent.

El vicealcalde, Quim Ayats, i la regidora de Joventut i Habitatge, Annabel Moya, han ressaltat l'esforç que s'ha fet per aconseguir tirar endavant les compres amb la implicació d'una persona jove destinada exclusivament a aquesta tasca i han apuntat que el parc municipal d'habitatge creix un 23% de cop i després de 10 anys sense inversions en aquest àmbit. Fins ara es disposava de 172 pisos.

El vicealcalde ha exposat que tenien "un compromís amb la ciutadania i creiem necessari donar un impuls en l’àmbit de l’habitatge, perquè ara més que mai hem de garantir aquest bé essencial, hem de garantir el dret a l’habitatge, i això s’aconsegueix millorant les polítiques socials”, ha assegurat Ayats, que ha insistit que “estem treballant per augmentar el nombre de pisos de la borsa municipal d’habitatge a través d’accions per fer-la més atractiva a petits propietaris i propietàries”.

Els habitatges tenen un preu mitjà de 62.289,34 euros i una superfície mitjana de 69,25 metres quadrats. Totes aquestes finques aniran destinades a incrementar el parc municipal d’habitatge social, que actualment està format per 172 immobles, i es finançaran amb la partida prevista en el Pla d’inversió en habitatge, dotada amb uns 4 milions d’euros.

Per la seva banda, la regidora Annabel Moya ha destacat que s’està “donant resposta a l’emergència habitacional en el context de la crisi de la COVID-19, però també a moltes famílies que encara estan patint la crisis econòmica anterior”. “Vam dir que entràvem al govern per treballar i això hem fet: treballar per a la justícia social, la igualtat d’oportunitats i, en aquest cas, sobretot per al dret a l’habitatge. Treballem a dos ritmes que estem complint amb un objectiu: garantir el dret a l’habitatge dels gironins i gironines, i ho estem fent a través de la Llei de regulació de preus, promoció d’habitatge públic i inversió per a l’emergència habitacional”, ha remarcat Moya.

La compra de tot el conjunt s'acabarà de tramitar i fer efectiva durant el primer trimestre de 2022 i els habitatges adquirits es destinaran a l’emergència habitacional, a famílies i nuclis familiars d’especial atenció per la seva situació de vulnerabilitat. Les finques no necessiten una reforma gran i, per tant, podran estar disponibles al més aviat possible, excepte alguna compra que, tot i requerir reforma àmplia, suposa una gran oportunitat per al barri, com és el cas de Santa Eugènia. El cost total de totes les reformes està previst en uns 881.037,86 euros. Algunes de les compres s'havien anat anunciant prèviament.

Precisament fa uns mesos el grup municipal Guanyem Girona va arribar a un acord amb l'equip de govern (JxCat i ERC) per desencallar uns 10 milions d'euros en inversions. D'aquests, Guanyem n'emmarcava 5,8 milions en un pla de xoc per afrontar la pandèmia. El pla girava al voltant de tres eixos i en el de l'habitatge, s'aprovava una injecció de 3,1 milions destinada a comprar pisos.