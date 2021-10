Amb l'objectiu de fomentar el voluntariat a Girona, l'Ajuntament ha posat en marxa una nova web municipal on es podran posar en contacte les persones que volen ser voluntàries i les entitats gironines que necessiten gent. Actualment Girona compta amb 50 entitats de voluntariat registrades.

La pàgina web "vol ser el mitjà perquè persones amb la inquietud del voluntariat puguin trobar el seu lloc a les associacions i entitats existents a la ciutat de Girona", ha explicat la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Cedacers. La regidora de Ciutadania ha defensat que "està demostrat que som una ciutat solidària i generosa, tenim entitats en les quals les persones que les formen donen el seu temps pel bé comú".

Un dels apartats d'aquesta pàgina web està dirigit a la ciutadania que estigui plantejant-se fer un voluntariat. Aquí podrà trobar informació sobre el que significa ser una persona voluntària i com ser-ho. La persona també podrà consultar quines entitats fan activitats d'aquest tipus en la matèria que més li interessi, així com enllaços de webs interessants.

Una altra part de la web s'enfoca a les entitats que actualment ja realitzen activitats de voluntariat, o bé les volen fer en un futur. Aquí poden trobar informació i recursos que els ajudin a integrar la figura del voluntariat en els seus projectes i a gestionar el voluntariat.

La creació d’aquest espai neix de la necessitat detectada durant la COVID-19 de canalitzar les peticions d’ajuda que van arribar al consistori i les demandes de col·laboració de ciutadans i ciutadanes individuals que volien ajudar. Ara es vol continuar amb aquesta tasca iniciada el març del 2020.

De fet, un altre apartat d'aquest portal és específic per ser voluntari en temes relatius a la pandèmia, amb el propòsit d’atendre les persones més vulnerables amb motiu d’aquesta crisi. De moment, el consistori mantindrà operativa aquesta pàgina.

També hi ha una secció sobre la formació del correcte desenvolupament de l’acció voluntària, amb informació de diferents centres que tenen una àmplia oferta formativa.

Amb aquesta nova eina, doncs, l'Ajuntament vol coordinar i sumar esforços entre les entitats i l'Ajuntament de Girona en la promoció del voluntariat, i aportar instruments i recursos formatius per millorar els coneixements i les aptituds de les persones voluntàries i de les seves entitats.

Es recupera La nit del voluntariat

La regidora Maria Àngels Cedacers ha anunciat que aquest any tornarà a celebrar-se La nit del voluntariat. Un punt de trobada entre el teixit voluntari de les comarques gironines organitzat per les entitats que realitzen activitats d'aquest tipus. Cedacers ha destacat que enguany serà encara més important per poder "retrobar-se i carregar piles emocionals", després que l'esdeveniment quedés aturat arran de la pandèmia. La nit del voluntariat tindrà lloc el divendres 26 de novembre.