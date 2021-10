La colla dels Marrecs té la camisa, la faixa i la mascareta a punt per a les Fires. Els castellers fa setmanes que preparen des de les Guixeres de Salt l'actuació que es durà a terme el pròxim 31 d'octubre a les 11:30 hores a la plaça del Vi. Els Marrecs, que estaran escorats pels Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró, van recuperar els assajos a finals de setembre després d'estar un any i mig aturats per culpa de la pandèmia. Enguany esperen amb candeletes una de les dates més assenyalades del seu calendari, la Diada de Sant Narcís, una jornada on els de Salt s’han superat any rere any aconseguint fites històriques com el 3 de 9 amb folre aconseguit l’any 2017. La colla té molts motius per celebrar perquè aquest any commemoren el seu 25è aniversari i tenen ganes de festejar-ho tornant a la plaça del Vi, lloc que no trepitgen des del 2019. Per tal de gaudir del retorn dels Marrecs a la plaça del Vi, els qui vulguin assistir s’hauran d’inscriure prèviament.

D’altra banda, enguany no se celebrarà la pujada del pilar de quatre per les escales de la Catedral de Girona. Aquesta actuació, cada vegada més multitudinària, aconseguia omplir de gom a gom la plaça de la Catedral. De fet, en els darrers anys fins i tot es tancava l’espai per raons de seguretat.

La normativa d’actuació

El darrer protocol de seguretat per prevenir la covid-19 —presentat el passat mes de setembre— elaborat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme del Departament de Cultura conjuntament amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya estableix que els castellers hauran de dur mascareta, fer els castells en un màxim de quinze minuts, establir protocols d’entrada i sortida, i tenir la pauta completa de vacunació.